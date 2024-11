C'est en offrant ses services sur l'île de Montréal, mais aussi à Laval, Longueuil, Boucherville, Terrebonne et, nouvellement cette année, Sainte-Julie que BIXI a pu confirmer encore une fois sa popularité à titre de solution de mobilité pour tous. Rappelons que depuis 2023, grâce à l'appui de Loto-Québec, le principal partenaire de BIXI, le service reste disponible 12 mois dans une zone clé en bordure des grands axes cyclables déneigés et de nombreux édicules du métro de Montréal.

« Loto-Québec est fière de propulser BIXI, une entreprise d'ici, pionnière dans son domaine et leader dans la transition énergétique et le transport actif. Tout comme elle, nous avons à cœur de contribuer à la mobilité durable. Les résultats de la saison exceptionnelle de BIXI démontrent que nous sommes dans la bonne voie », souligne Éric Meunier, directeur de l'engagement sociétal à Loto-Québec.

Un réseau fort en constante expansion

Alors que le vélo continue de faire sa place comme mode de transport viable, flexible et populaire, BIXI Montréal confirme que l'engouement pour le vélopartage s'étend dans les autres villes qu'il dessert à titre d'opérateur de service (Longueuil, Laval, Boucherville, Montréal-Est, Westmount, Mont-Royal, Sainte-Julie, Terrebonne). La ville de Sainte-Julie a cette année fait l'acquisition de 5 stations, étendant du même coup le réseau BIXI à la deuxième couronne sud de l'île de Montréal. Du côté de Longueuil, ce sont 22 nouvelles stations qui seront installées, totalisant donc 64 stations sur la Rive-Sud en 2025. Le réseau lavallois triplera quant à lui, passant de 26 à 75 stations au printemps 2025.

BIXI maintient ses discussions avec plusieurs autres villes québécoises dans le but d'y offrir ses services et de développer l'offre dans les couronnes sud et nord de l'île de Montréal, et même au-delà. « Nous sommes fiers que Sherbrooke ait choisi BIXI et se joigne au mouvement du vélopartage, étendant le réseau au-delà des périphéries de l'île. C'est avec enthousiasme que nous constatons un intérêt grandissant pour BIXI dans un nombre croissant de villes. BIXI continue non seulement de transformer positivement la mobilité active au Québec, mais également de s'imposer comme un acteur mondial de premier plan dans le domaine des vélos en libre-service », déclare Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Un taux de satisfaction dépassant les 90%

Le sondage annuel réalisé par BIXI en 2024 auprès des membres et des utilisateurs occasionnels révèle un taux de satisfaction de 91,1%. La simplicité d'utilisation, la proximité et localisation des stations et le prix figurent en tête des raisons pour lesquelles les membres restent fidèles à BIXI. Au courant de la dernière année, BIXI a su mettre en place des initiatives uniques, en plus d'être à l'écoute des usagers pour développer des solutions propres à leurs besoins.

« La Ville de Montréal est extrêmement fière du grand succès de BIXI, qui ne cesse de dépasser les attentes en battant des records d'achalandage et de satisfaction. Le service de vélo libre-service, renforcé par un réseau cyclable sécuritaire et efficace, illustre parfaitement comment des investissements stratégiques comme l'ajout de vélos électriques, de nouvelles bornes et l'expansion hivernale stimulent l'adoption du vélo. Ce succès confirme que des services adaptés aux besoins des citoyens transforment durablement leurs habitudes de déplacement : qu'une augmentation de l'offre rime aussi avec une augmentation de l'utilisation, » - Marianne Giguère, Conseillère associée responsable de la mobilité et du Plan vélo.

L'arrivée du premier Carrefour BIXI

En juillet dernier, l'organisation a inauguré son premier Carrefour BIXI au parc La Fontaine (coin Calixa-Lavallée/Rachel), nouveau concept innovant qui vise à soutenir l'entretien de la flotte et offrant aux cyclistes un contact direct avec son équipe. Ce lieu de connectivité et d'échange est également lié à la plus grande station du Plateau Mont-Royal, qui offre 66 points d'ancrage, en plus d'une borne de réparation universelle libre-service, une pompe à air et des mécaniciens effectuant des réparations courantes pour remettre les vélos en circulation le plus rapidement possible. Les effets de cette nouveauté n'ont pas tardé à se faire sentir : près de 100 interventions étaient effectuées chaque jour, ramenant les vélos sur les routes six fois plus rapidement qu'auparavant.

BIXI vise déployer trois carrefours l'été prochain dans d'autres lieux clés de la métropole.

BIXI à l'année est de retour

Fort du succès au-delà des attentes du projet pilote, BIXI à l'année se poursuit sous le signe de l'expansion pour sa seconde saison. Jusqu'au 15 avril 2025, ce sont 200 stations qui resteront accessibles, desservies par 2000 vélos BIXI spécialement adaptés. Verdun, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Outremont et la ville de Westmount rejoignent les sept arrondissements de l'an dernier.

BIXI est heureux de pouvoir compter sur l'appui de Loto-Québec pour une deuxième année. L'appui précieux du présentateur aide à la démocratisation du vélo d'hiver possible par cette initiative unique au Québec. Entre le 16 novembre 2023 et le 14 avril 2024, près d'un million de déplacements à BIXI ont été réalisés par 93 000 utilisateurs. Parmi eux, 65 % expérimentaient le vélo d'hiver pour la première fois et 81 % des cyclistes hivernaux sondés prévoient renouveler l'expérience.

À propos de BIXI Montréal

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélopartage dans la métropole. En 2024, le réseau comprend 11 000 vélos (dont 2 600 à assistance électrique) et plus de 900 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Boucherville, Terrebonne, Sainte-Julie, Westmount, Ville de Mont-Royal et Montréal-Est. Les BIXI à assistance électrique et les stations électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

