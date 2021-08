POINT EDWARD, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Agence des services frontaliers du Canada / Gendarmerie royale du Canada

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans la région du Sud de l'Ontario et l'Équipe chargée de l'intégrité de la frontière de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont résolues à protéger notre pays et à empêcher les marchandises de contrebande, comme les stupéfiants, d'atteindre nos collectivités.

Le 9 août 2021, un camion commercial conduit par un résident de l'Ontario est entré au Canada au pont Blue Water à Point Edward (Ontario). Il a été référé pour une inspection secondaire. Pendant l'examen, les agents des services frontaliers ont découvert approximativement 105,6 kg d'une substance présumée être de la cocaïne, qu'ils ont saisi. L'ASFC estime que la valeur des stupéfiants présumés s'élève à environ 13,4 millions de dollars.

L'ASFC a arrêté Gurdeep Singh Mangat. Elle a confié l'homme et la cocaïne présumée à la garde des agents de la GRC de l'Unité d'intégrité frontalière du Détachement de Windsor, qui mènent l'enquête.

La GRC a porté contre M. Mangat, 46 ans, de Brampton, en Ontario, les chefs d'accusation suivants :

Importation d'une substance réglementée, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La prochaine comparution en cour de Mangat sera le 19 août 2021 à la Cour de justice de l'Ontario à Sarnia. L'enquête est en cours.

La GRC tient à souligner l'aide inestimable du Détachement du comté de Lambton de la Police provinciale de l'Ontario au début de l'enquête.

Citations

« Nous sommes fiers de nos agents de première ligne. Ils travaillent sans relâche pour protéger la population canadienne et empêcher les drogues d'entrer dans nos collectivités. Cette saisie est un autre exemple de la coopération continue entre l'ASFC et la GRC. »

- An Nguyen, directeur de district, Opérations du district de St. Clair, Agence des services frontaliers du Canada

« Je tiens à souligner le travail de l'ASFC ainsi que de nos policiers de la GRC qui encore une fois, par l'entremise d'efforts conjoints, ont contribué à assurer la protection des collectivités. Cette collaboration démontre notre engagement continue à travailler ensemble pour contrecarrer le marché des drogues illicites. »

- Inspectrice Rae Groff, Officière responsable par intérim, Programme de l'intégrité des frontières, Division O de la GRC

Faits en bref

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne disposant de renseignements au sujet d'activités criminelles est invitée à communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS).

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected]; Ligne média : 1-877-761-5945 ou 613 957 6500, Site internet : www.cbsa-asfc.gc.ca, Twitter : @FrontiereCanRSO, Facebook : FrontiereCan, Instagram : FrontiereCan, YouTube : FrontiereCan; Relations avec les médias Gendarmerie royale du Canada, Division O., [email protected]; Ligne média : 905-876-9640, Site internet : GRC en Ontario, Twitter : @GRCONT, Facebook : GRC.Ontario, Instagram : grcOntario, YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Liens connexes

http://www.rcmp-grc.gc.ca/