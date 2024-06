La SAAQ inaugure un nouveau centre de services à Saguenay

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, et le président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), M. Éric Ducharme, ont procédé à l'inauguration du nouveau Centre de services de Saguenay. Pour l'occasion, ils étaient notamment accompagnés du président de l'arrondissement de Jonquière, M. Carl Dufour.

Ce nouveau centre de services est le fruit d'une longue période de réflexion et de travail. Il s'agit du tout premier centre à réunir trois secteurs de l'organisation sous le même toit, soit l'accès sécuritaire au réseau routier, le contrôle routier et les services aux assurés.

Ainsi, la clientèle vivra une expérience client globale, à l'intérieur de locaux modernes.

Une offre de service 360

Trois zones de sensibilisation à la sécurité routière qui permettront de conscientiser les différentes clientèles aux comportements sécuritaires à adopter sur la route.





Un espace SAAQclic afin d'offrir du soutien à la clientèle pour l'utilisation des services en ligne.





Un espace réservé aux services transactionnels offerts à la clientèle, comme dans l'ancien centre.





Un espace destiné aux personnes assurées et aux contrôleuses routières et contrôleurs routiers ainsi qu'aux services aux assurés.





Des espaces extérieurs plus vastes pour accroître la sécurité de toutes et de tous lors des examens de conduite d'une moto et d'un véhicule lourd.

Le nouveau centre de services, situé au 2671, boulevard Mellon à Saguenay (arrondissement de Jonquière), accueillera ses premières clientes et premiers clients le lundi 17 juin à partir de 8 h 30.

Citations :

« La SAAQ, c'est beaucoup plus que des services administratifs. La société d'État est un témoin privilégié de plusieurs grands moments de nos vies, comme l'obtention de notre permis de conduire ou l'achat d'une nouvelle voiture! L'établissement dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui démontre le souci de faire vivre une expérience client renouvelée et, par le fait même, une contribution concrète au développement économique régional. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La SAAQ et l'arrondissement de Jonquière, c'est une histoire qui dure depuis 40 ans. C'était donc inconcevable pour moi de la voir déménager ailleurs. Avec la relocalisation du centre de services à environ un kilomètre de l'ancien, vous me voyez très heureux de pouvoir confirmer que cette belle relation se poursuivra encore longtemps. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« La sauvegarde de la succursale de la SAAQ dans l'arrondissement de Jonquière est un accomplissement précieux pour ses citoyennes et citoyens. puisque depuis plus de quatre décennies, elle était bien implantée dans Jonquière. La persévérance de mon collègue Yannick Gagnon, député de Jonquière, a joué un rôle crucial dans cette réalisation. C'est d'ailleurs une grande source de fierté d'avoir contribué à ce partenariat fructueux avec les autres élus de l'arrondissement, garantissant ainsi la pérennité de cette tradition pour les années à venir. »

Carl Dufour, président de l'arrondissement de Jonquière et conseiller municipal du district no 5

« Je suis extrêmement fier du travail accompli par l'ensemble de notre personnel et je suis certain que leur dévouement et leur engagement envers ce projet permettront d'améliorer l'expérience globale des citoyennes et citoyens qui nous visiteront dans les années à venir. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la SAAQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

