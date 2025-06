Participation de la vice-première ministre à la rencontre annuelle de l'Association des gouverneurs de l'Ouest américain - Le Québec défend et promeut ses intérêts économiques auprès de l'Ouest américain

QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, se dit très satisfaite de sa participation à la rencontre annuelle de la Western Governors' Association (WGA), à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, les 23 et 24 juin.

Pour le gouvernement du Québec, il s'agissait d'une première participation officielle de ce niveau à la WGA, avec l'objectif de promouvoir les intérêts économiques et politiques du Québec auprès des 22 États et territoires présents. La ministre était d'ailleurs la seule élue du Canada présente à l'événement.

À cette occasion, elle a pris part aux activités de la WGA et participé à plusieurs entretiens stratégiques avec des décideurs politiques et économiques. Elle a défendu la position du Québec à l'égard des tarifs américains, a réitéré l'importance des entreprises québécoises dans les chaînes de valeurs et d'approvisionnement dans plusieurs secteurs clés de l'économie américaine, et a souligné la promotion de la récente ouverture de la Délégation du Québec à Seattle.

La vice-première ministre a notamment tenu des rencontres avec le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, à la suite de la lettre d'intention officielle signée en avril dernier à Montréal, pour renforcer la collaboration dans des domaines stratégiques comme l'aérospatiale, l'intelligence artificielle et l'énergie. Elle a également échangé avec les gouverneurs du Nouveau-Mexique, du Colorado et du Wyoming, tous ouverts aux partenariats possibles entre nos administrations respectives. De nombreuses rencontres ont en outre eu lieu avec de grandes entreprises et associations sectorielles, dont General Motors et la National Association of Home Builders.

Citation

« Notre participation à la Western Governors' Association s'inscrit dans une série d'actions de notre gouvernement aux États-Unis pour positionner le Québec comme un partenaire économique et politique incontournable en cette période névralgique. Dans ce contexte, les rencontres stratégiques que j'ai tenues avec des gouverneurs de l'Ouest américain m'ont permis de renforcer nos relations commerciales et industrielles, et de réaffirmer notre volonté de maintenir des partenariats forts au bénéfice de nos entreprises. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants :

La WGA est une organisation politique non partisane qui regroupe les gouverneurs des 22 États et territoires de l'Ouest américain, ainsi que plus de 400 représentants d'associations nationales et d'entreprises multinationales.

Le Québec possède un vaste réseau diplomatique aux États-Unis, composé de neuf représentations situées à New York , à Atlanta , à Boston , à Chicago , à Houston , à Los Angeles , à Miami , à Seattle et à Washington, D.C.

, à , à , à , à , à , à , à et à Ouverte en 2025, la Délégation du Québec à Seattle couvre les six États dans la région du Nord-Ouest du Pacifique.

couvre les six États dans la région du Nord-Ouest du Pacifique. Inaugurée en 1970, la Délégation du Québec à Los Angeles fait la promotion des intérêts du Québec dans sept États de l'Ouest américain, dont le Nouveau-Mexique.

fait la promotion des intérêts du Québec dans sept États de l'Ouest américain, dont le Nouveau-Mexique. En 2024, les échanges commerciaux du Québec avec les États de l'Ouest américain ont atteint 10,2 G$, dont plus de 7,9 G$ en exportations. Ce montant est supérieur à celui des exportations à destination de l'Afrique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient (7,3 G$).

Lien connexe :

Pour plus d'information, consultez le site Web de l'événement.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraiche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, 581 992-3070, [email protected]