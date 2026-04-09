La SAAQ annonce des changements organisationnels pour amorcer sa transformation et recréer le lien de confiance

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce aujourd'hui des modifications organisationnelles. Ces changements s'inscrivent notamment en réponse aux rapports et aux recommandations des audits et des enquêtes qui ont été menés au cours des derniers mois relativement aux activités de la SAAQ, dont le rapport de la commission Gallant.

Les changements annoncés aujourd'hui visent les objectifs suivants :

Renforcer la capacité de gouvernance, de surveillance et de contrôle des projets Consolider le rôle indépendant du responsable de l'application des règles contractuelles (RARC) Mettre en place des contre-pouvoirs en gouvernance de projets Optimiser la surveillance des différentes directions de l'organisation

Renforcer la qualité de l'information et la transparence auprès des instances de gouvernance et gouvernementales Standardiser la méthode de reddition de comptes interne Assurer une validation indépendante de l'information financière Améliorer le rôle de surveillance du conseil d'administration Renforcer la transparence envers les autorités gouvernementales

Renforcer le cadre et les pratiques en gestion contractuelle de manière globale, rigoureuse et durable Mettre en place des mécanismes efficaces et uniformes des contrats Renforcer l'intégrité et la conformité des processus contractuels



L'atteinte de ces objectifs passe par la création d'une nouvelle unité administrative, la Vice-présidence à la gouvernance, à la performance, à l'intégrité et à la conformité. Cette réorganisation permet, sans l'ajout d'effectifs, le regroupement de plusieurs expertises et doit être considérée comme une première étape dans la démarche de transformation au sein de laquelle l'organisation est engagée.

Ces réaménagements de la structure administrative visent aussi à favoriser une culture misant sur la mobilisation du personnel de la SAAQ, permettant de faire face aux enjeux en matière de ressources humaines.

« Ces changements organisationnels, mis en œuvre rapidement, permettront de renforcer la gouvernance de la SAAQ. Je suis convaincu que les transformations entreprises par M. Lamontagne au sein de l'organisation seront durables et qu'elles rétabliront la confiance des citoyens et citoyennes envers celle-ci. »

M. Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les gestes posés sont les premières pierres qui nous permettront de construire la SAAQ de demain, c'est-à-dire une société d'État performante, transparente et au service des citoyens et citoyennes qui assume pleinement son rôle de leader en sécurité routière. »

Mme Dominique Savoie, présidente du conseil d'administration de la SAAQ

« Ces premières actions visent à nous donner les moyens de travailler autrement pour être plus performants et nous projeter dans un avenir où la transparence et l'intégrité seront de mise. D'autres gestes seront posés à court et moyen terme afin d'atteindre nos objectifs et de regagner la confiance du public. »

M. Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Source :

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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