Campagne choc Un mort par jour : « On est tous responsables de notre conduite »

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les grandes campagnes choc de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont de retour. La SAAQ lance cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation à grande échelle partout au Québec pour inciter les conductrices et conducteurs à adopter des comportements sécuritaires, et ainsi réduire le nombre de victimes sur les routes.

Chaque jour, en moyenne, une personne meurt sur les routes du Québec. Derrière cette statistique alarmante se trouvent des vies brisées, des familles endeuillées et des communautés marquées à jamais.

Du 18 mai au 19 juillet, chaque jour, une victime potentielle de la route sera présentée au grand public, au rythme même des décès observés sur le réseau routier. Cette campagne vise à sensibiliser la population au fait que chaque usagère et chaque usager de la route a la responsabilité de veiller à sa propre sécurité et à celle des autres.

Automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons ou conducteurs de véhicules lourds : personne n'est épargné. Les victimes sont des enfants, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des amis, des collègues, etc. Derrière ces pertes, il y a des vies humaines. C'est dans ce contexte qu'est lancée la campagne Un mort par jour, une initiative de sensibilisation visant à rappeler l'ampleur des conséquences humaines des accidents de la route et à encourager l'adoption de comportements responsables.

Par son concept original et percutant, la campagne permet à la fois d'humaniser les victimes, de rappeler la responsabilité individuelle de chaque conductrice ou conducteur et de démontrer clairement l'incidence directe des comportements routiers sur le nombre de morts et de blessés.

Citation :

« On peut ignorer des chiffres, mais pas des humains. Un mort sur la route est toujours un mort de trop. La campagne Un mort par jour nous rappelle que la sécurité routière n'est pas qu'une simple question de données. Nous voulons ramener l'humain au cœur de la discussion et rappeler que de simples gestes responsables et sécuritaires sur la route peuvent sauver des vies. Individuellement et collectivement, nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier. »

Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La sécurité routière est une responsabilité collective. En adoptant des comportements sécuritaires, chaque citoyenne et chaque citoyen peut contribuer à réduire le nombre de victimes sur les routes.

La conduite d'un véhicule est une tâche complexe qui mobilise toutes nos capacités. Pour prévenir les collisions, il est essentiel : de respecter les limites de vitesse et le Code de la sécurité routière ; d'éviter toute forme de distraction au volant; de ne jamais mélanger alcool, drogue et conduite; de ne pas prendre le volant en état de fatigue; de partager la route avec courtoisie et d'anticiper la présence des usagers vulnérables; d'adapter sa conduite aux conditions routières.

Les moyens utilisés dans le cadre de la campagne sont les suivants : messages vidéo présentant chaque jour une nouvelle victime potentielle, diffusés à la télévision et sur le Web du 18 mai au 19 juillet; bannières Web diffusées dans des médias d'information du 15 juin au 19 juillet; capsules vidéo produites en collaboration avec la Sûreté du Québec, diffusées dans les médias sociaux.



Les porte-parole de la SAAQ sont disponibles pour accorder des entrevues au sujet de cette nouvelle campagne de prévention. Vous trouverez également en primeur les sept premières capsules en suivant ce lien : saaq.gouv.qc.ca/unmortparjour.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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