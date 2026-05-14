Journée nationale des patriotes : beau temps, balades à moto et appel à la prudence sur les routes

Appel à la prudence

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Comme tout long congé, cette période s'accompagne d'une hausse de l'achalandage sur le réseau routier et donc d'un risque accru d'accidents. Chaque année, de 2020 à 2024, lors du congé des patriotes, on a dénombré en moyenne 291 victimes, dont 6 personnes tuées, 17 blessées gravement et 268 blessées légèrement.

Plusieurs motocyclistes profiteront de l'occasion pour se balader sur les routes. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite donc l'ensemble des usagers et des usagères à faire preuve de vigilance et à partager la route. Rappelons que les motocyclistes demeurent particulièrement vulnérables, notamment en raison de la faible protection dont ils disposent en cas d'impact.

Conseils aux automobilistes :

Redoublez de vigilance et gardez vos yeux et votre attention sur la route.

Anticipez la présence de motocyclistes et d'autres usagers vulnérables.

Vérifiez les angles morts et signalez vos intentions.

Respectez les limites de vitesse.

Faites preuve de courtoisie et partagez la route.

Conseils aux motocyclistes :

Prenez le temps de retrouver vos repères et de vous entraîner dans un endroit sécuritaire pour maîtriser les techniques de conduite plus complexes.

Respectez les limites de vitesse.

Portez des vêtements de protection adéquats en tout temps.

Assurez-vous d'être bien visible et de signaler vos intentions.

Privilégiez des moments où les conditions météo sont favorables pour vos sorties.

Portez une attention particulière à l'état de la route (nids-de-poule, gravier, etc.).

Adoptez une conduite responsable en respectant vos limites.

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Sources :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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