Avis aux médias - Invitation à une prise d'images concernant l'élargissement de l'autoroute 20, à Lévis
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
20 mai, 2026, 15:50 ET
QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, M. Bernard Drainville, invitent les représentants des médias à une prise d'images concernant les travaux d'élargissement de l'autoroute 20, à Lévis.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 21 mai 2026
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HEURE :
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10 h 30
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LIEU :
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Lévis
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* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.
Accréditation obligatoire
Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]
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