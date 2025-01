OTTAWA, ON, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et tous les Canadiens expriment leur profonde tristesse face aux feux de forêt dévastateurs qui touchent actuellement le sud de la Californie.

Les Canadiens sont reconnaissants de l'appui et de la solidarité que les États-Unis ont manifestés au Canada durant la rude saison des feux de forêt que nous avons connue l'an dernier. Équipe Canada est prête à offrir à son tour son soutien en cette période difficile.

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour être prêt à apporter son soutien. Nous n'avons ménagé aucun effort et explorons tous les moyens pour offrir notre aide aux habitants de la Californie.

Des organismes canadiens, notamment les Forces armées canadiennes, la Garde côtière canadienne, Affaires mondiales Canada et Ressources naturelles Canada, mènent des discussions avec la Federal Emergency Management Agency (FEMA) et le National Interagency Coordination Center (NICC) des États-Unis, ainsi qu'avec le Office of Emergency Services du gouverneur de Californie et la Ville de Los Angeles, afin de trouver la meilleure façon de contribuer aux efforts d'intervention et de rétablissement.

Voici quelques-uns des engagements actuellement envisagés :

Forces armées canadiennes (FAC) : Les FAC sont prêtes à envoyer du personnel provincial et civil et de l'équipement de lutte contre les incendies à l'aide de leurs capacités de transport aérien.

Garde côtière canadienne (GCC) : La GCC continue de collaborer avec ses partenaires pour offrir un soutien et pour examiner les ressources disponibles qui pourraient être déployées pour prêter assistance dans le cadre des efforts d'intervention, si la demande en est faite.

Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) et Ressources naturelles Canada (RNCan) : Le CIFFC et RNCan travaillent en étroite collaboration avec le NICC et les autorités provinciales et territoriales pour rapidement déterminer les ressources qui peuvent être déployées et la disponibilité des ressources canadiennes de lutte contre les incendies, notamment des aéronefs, pour soutenir les activités d'intervention.

Les provinces du Canada examinent comment elles peuvent contribuer aux activités d'intervention menées en Californie. Jusqu'à présent, les mesures suivantes ont été discutées et pourront être mises en œuvre, au besoin :

Ontario : La province est prête à déployer du personnel du Système de commandement des interventions (SCI), deux avions bombardiers d'eau CL-415, des pompiers en milieu sauvage et en milieu urbain, ainsi que de l'équipement connexe, soit environ 200 individus et environ 120 kg d'équipement par personne.

Québec : En plus des deux avions bombardiers d'eau CL-415 envoyés en août 2024 à Los Angeles , le gouvernement du Québec a confirmé le 10 janvier le déploiement de deux autres avions-citernes écopeurs CL-415 pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies en Californie. La province étudie la possibilité de fournir des avions bombardiers d'eau supplémentaires et de mettre à disposition 60 pompiers de type 1, prêts à être déployés.

Alberta : La province envoie une équipe formée et expérimentée comprenant jusqu'à 40 pompiers de type 1. Des pompiers supplémentaires de type 1, du personnel du Système de commandement des interventions et du personnel de soutien qualifié seront prêts à intervenir en cas de besoin. L' Alberta prépare également des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères équipés de systèmes de vision nocturne sous contrat afin d'être prêts à intervenir en cas de besoin.

Colombie-Britannique : La province jouit d'une relation bilatérale de longue date avec le California Department of Forestry and Fire Protection, et, suite à une demande de soutien, envoie une équipe de techniciens chevronnés pour remplir des fonctions spécialisées du Système de commandement des interventions.

Citations

« Le Canada exprime sa solidarité envers les habitants de la Californie alors qu'ils subissent les effets dévastateurs de ces feux de forêt. Tout comme nos amis et voisins nous sont venus en aide lors de notre propre saison des feux de forêt, qui a été très éprouvante, Équipe Canada est prête à leur rendre la pareille. Nos partenaires fédéraux et provinciaux mobilisent activement des ressources, notamment des équipes spécialisées, des aéronefs et du soutien logistique, pour apporter son aide en cas de besoin. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos homologues américains afin d'offrir une aide efficace et opportune en cette période difficile. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« En cas d'urgence et de catastrophe, le Canada est prêt à aider les États-Unis qui sont, historiquement, notre plus grand allié. Nous sommes choqués et consternés par l'évolution des feux de forêt dans le sud de la Californie, mais aussi déterminés à faire tout en notre pouvoir pour aider dans le cadre des efforts de secours et de rétablissement. Équipe Canada déploie déjà des ressources en réponse à la situation. De plus, du personnel militaire et des pompiers canadiens à l'échelle de notre grand pays sont prêts à mettre en œuvre leurs compétences en gestion des incendies durement acquises pour aider nos amis américains. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Tous les Canadiens sont de tout cœur avec les Américains en Californie qui sont touchés par cette terrible tragédie. Le Canada et les États-Unis sont voisins et amis, et nous serons toujours là pour aider. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« Le gouvernement du Canada apporte son soutien à l'État de la Californie alors que ce dernier fait face à des feux de forêt dévastateurs. Parcs Canada est prêt à aider la Californie par tous les moyens possibles, notamment en fournissant du personnel de lutte contre les incendies et du soutien aux mesures d'intervention en cas d'incident, le cas échéant. Nous sommes prêts à aider la Californie et à coordonner les activités par l'intermédiaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Nous saluons la bravoure et l'héroïsme des pompiers et des premiers intervenants en ces moments difficiles. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nos pensées accompagnent les individus et les courageux pompiers et secouristes qui luttent contre les feux de forêt dévastateurs en Californie. L'Ontario est prêt à soutenir ses voisins du sud et fournira les avions, le personnel et l'équipement nécessaires pour soutenir la Californie. »

- Graydon Smith, ministre des Richesses naturelles de l'Ontario

« La terrible saison des feux de forêt de 2023 ayant touché le Québec nous a démontré l'importance de la collaboration et de l'entraide. Nous avons pu compter sur plusieurs partenaires internationaux qui nous ont prêté du matériel et du personnel. La contribution du gouvernement du Québec visant à aider nos voisins californiens, réalisée par l'entremise de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), témoigne de notre amitié en ces temps difficiles. »

- François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes qui ont été touchées par les incendies dévastateurs en Californie. De bons voisins sont toujours là pour s'entraider en cas de besoin, et nous apporterons à nos amis américains toute l'aide dont ils ont besoin pendant cette crise. Nous envoyons du personnel hautement qualifié et expérimenté dans la lutte contre les feux de forêt pour contribuer aux efforts d'intervention. L'Alberta maintient son engagement à apporter son soutien et son expertise pour aider à protéger les personnes, les biens et les communautés. »

- L'honorable Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

« La Californie nous a soutenus dans nos moments difficiles, et la Colombie-Britannique est maintenant en mesure de lui rendre la pareille. Une équipe de la haute direction du Wildfire Service de la Colombie-Britannique s'apprête à partir, et nous sommes en train de préparer l'envoi d'équipes au sol supplémentaires. La province continuera à soutenir ses voisins américains en cas de besoin. »

- L'honorable Ravi Parmar, ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

