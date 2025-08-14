OTTAWA, ON, le 14 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé un nouvel appel de propositions dans le cadre du Programme de coopération en matière de cybersécurité (PCCS) de 2025, qui vise à renforcer la cyberrésilience du pays et à combattre les cybermenaces en constante évolution.

Initialement lancé en 2019, le PCCS finance des projets qui permettent de renforcer la sécurité des cybersystèmes essentiels du Canada. Le PCCS de 2025 s'appuiera sur le succès de son dernier appel de propositions pour verser un montant s'élevant à 10,3 millions de dollars sur cinq ans visant à financer des initiatives qui favorisent l'innovation, le partage des connaissances et le renforcement des capacités en matière de cybersécurité.

Le PCCS est un élément clé de la nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité du Canada. Le nouvel appel de propositions contribuera à appuyer la réalisation des objectifs de la Stratégie par le financement des efforts communautaires et institutionnels visant à bâtir un cyberespace canadien sécuritaire et résilient. Le processus pour présenter une demande de financement est maintenant ouvert. Les organisations qui souhaitent participer au Programme peuvent consulter la page du PCCS pour obtenir de plus amples renseignements, notamment la liste des domaines prioritaires et les modalités du Programme.

Citation

« Les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées et de plus en plus fréquentes, ce qui entraîne des risques pour notre vie privée, notre économie et nos infrastructures essentielles. Le Programme de coopération en matière de cybersécurité 2025 aidera les organisations canadiennes à collaborer en vue de créer un environnement numérique plus sûr et plus sécurisé pour tout le monde. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

L'appel de propositions du PCCS de 2025 sera ouvert du 14 août 2025 au 25 septembre 2025.

Les organisations admissibles sont, entre autres, les suivantes : les organismes canadiens sans but lucratif, les établissements universitaires et de recherche canadiens, les gouvernements et organisations autochtones (Premières Nations, Inuit ou Métis), les autorités et gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, et les organismes canadiens à but lucratif.

Les propositions de financement seront évaluées par un comité d'experts en cybersécurité du gouvernement du Canada .

Liens connexes

Restez branché

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]