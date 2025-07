OTTAWA, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, le Canada se joint à des pays du monde entier pour prendre des mesures contre l'une des formes de criminalité organisée la plus révoltante et qui évolue le plus rapidement : la traite des personnes.

Le thème de 2025, « La traite des êtres humains est un crime organisé », met en lumière le rôle essentiel des forces de l'ordre et du système de justice pénale dans le démantèlement des réseaux de traite, tout en adoptant une approche centrée sur les victimes.

Le thème de cette année s'inscrit dans un contexte où le rôle des réseaux criminels organisés dans la traite des personnes et les autres formes de trafic illégal est au cœur des préoccupations de notre gouvernement. Nous savons que la traite des personnes est souvent directement liée à des réseaux criminels organisés qui exploitent les victimes non seulement à des fins lucratives, mais aussi comme instruments pour mener diverses activités criminelles.

Grâce à notre Plan frontalier de 1,3 milliard de dollars et aux dispositions renforcées proposées dans notre projet de loi intitulé Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière, nous prenons des mesures concrètes pour cibler l'infrastructure criminelle globale qui permet cette exploitation et en tire profit. Le gouvernement s'est engagé à rendre la libération sous caution plus difficile pour les récidivistes accusés de crimes graves, y compris la traite des personnes.

Parallèlement, nous renouvelons également la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, qui repose sur une vaste consultation auprès des survivantes et survivants, des peuples autochtones, des forces de l'ordre, des fournisseurs de services de première ligne et de la société civile. Je vous invite à lire le rapport 2023-2025 de notre Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour en savoir plus.

Pour guider ce travail, Jennifer Richardson a été nommée conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes. Elle offrira des conseils stratégiques et sensibilisera le public à la traite des personnes, tant au pays qu'à l'étranger. Je vous encourage à lire sa déclaration, qui expose sa vision pour renforcer l'intervention du Canada.

Grâce à notre campagne nationale de sensibilisation du public, nous continuons d'informer les Canadiens et les Canadiennes afin qu'ils sachent reconnaître les signes de la traite des personnes et qu'ils soient en mesure de signaler en toute sécurité les cas présumés.

À chaque survivant et survivante : votre voix compte. En cette journée de sensibilisation, nous vous écoutons, nous sommes à vos côtés et nous restons déterminés à bâtir une société plus sûre, où chacun peut vivre à l'abri de l'exploitation. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

