OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des Communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les prairies, a fait la déclaration suivante :

« Les feux de forêt qui sévissent à Terre-Neuve-et-Labrador épuisent les ressources de lutte contre les incendies dans les conditions météorologiques difficiles. La situation représente un risque important pour les infrastructures essentielles et les communautés, dont certaines ont reçu l'ordre d'évacuer.

Dans une situation comme celle-ci, tous les ordres de gouvernement doivent collaborer. Ces efforts de coordination sont déjà en cours.

Hier soir, à titre de ministre de la Gestion des urgences, j'ai approuvé une demande d'aide fédérale présentée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, autorisant, au besoin, le déploiement des ressources suivantes :

des aéronefs pour appuyer les efforts d'intervention;

du personnel pour prendre part à la planification, la coordination et les activités logistiques;

des pompiers de type III pour participer aux efforts de lutte contre les incendies;

des moyens de transport pour le déplacement de personnes et de marchandises essentielles;

une capacité de main-d'œuvre humanitaire supplémentaire.

Le Centre des opérations du gouvernement collabore avec les Forces armées canadiennes, la Garde côtière canadienne et d'autres partenaires fédéraux et provinciaux pour déployer toutes les ressources nécessaires et veiller à ce que la province reçoive le soutien dont elle a besoin pour lutter contre ces incendies.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des premiers intervenants, notamment les pompiers, les responsables de la gestion des urgences, les bénévoles locaux et les membres des Forces armées canadiennes et de la Garde côtière canadienne, pour leur engagement indéfectible à protéger les gens, les maisons, les entreprises et les infrastructures essentielles.

Je demeurerai en étroite communication avec mes homologues à Terre‑Neuve‑et‑Labrador à mesure que la situation évolue. En cette période difficile, nous sommes là pour les personnes qui en ont besoin et nous sommes prêts à les aider. »

