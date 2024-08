TORONTO, le 20 août 2024 /CNW/ - Bien que la période de la rentrée scolaire soit généralement associée au retour en classe des enfants, elle présente aussi une occasion importante pour les adultes qui veulent mettre à niveau leurs compétences.

Les ressources et les programmes proposés en septembre foisonnent alors qu'un grand nombre d'organismes de littératie, de bibliothèques et de centres communautaires augmentent leurs offres, ce qui démontre un accent renouvelé sur l'éducation dont les apprenants adultes peuvent grandement profiter.

Les résultats des Canadiens ayant un niveau de littératie élevé peuvent être bien supérieurs à ceux des autres Canadiens. Un employé ayant un faible niveau de littératie a peu de chances de grimper les échelons au travail et aura moins de chances de réussir au travail. Selon l'UNESCO, les adultes qui ont de faibles compétences en littératie ont des revenus qui restent généralement au même niveau tout au long de leur carrière. À l'inverse, le revenu des personnes qui ont un niveau d'éducation plus élevé est généralement de deux à trois fois plus élevé que celui qu'elles gagnaient au début de leur carrière.

De plus, les Canadiens qui ont un faible niveau de littératie sont deux fois plus susceptibles de se retrouver au chômage que ceux qui ont un niveau de littératie plus élevé. Les adultes ayant un faible niveau de littératie ont souvent de la difficulté à trouver un logement, dépendent davantage de l'aide sociale et sont plus susceptibles d'être incarcérés.

Certains adultes peuvent être terrifiés à l'idée de mettre à niveau leurs compétences en raison d'expériences négatives antérieures vécues à l'école. Cependant, de nombreux programmes de littératie créés pour les adultes sont conçus pour les soutenir et répondre à leurs besoins. Des programmes gratuits, des horaires flexibles et des services de soutien spécialisés contribuent à atténuer les obstacles et à augmenter l'accessibilité à l'éducation.

ABC Alpha pour la vie Canada offre les conseils suivants à ceux qui souhaitent mettre à niveau leurs compétences cet automne :

Se fixer des objectifs : À quelle fin mettez-vous vos compétences à niveau? Cherchez-vous à acquérir des compétences particulières, à obtenir un diplôme d'études secondaires ou à changer d'emploi? Comprendre vos objectifs vous aidera à choisir un programme qui vous convient.

Faire ses recherches : Explorez divers programmes de littératie et de mise à niveau des compétences des adultes. Cherchez ceux qui vous offrent les ressources, la souplesse et le soutien dont vous avez besoin. Tenez compte de facteurs comme la durée du programme, son format (en ligne ou en présentiel) et sa réputation. Visitez VoirApprendre.ca où vous pouvez effectuer une recherche parmi des programmes de perfectionnement scolaire dans votre ville.

Tenir compte de son emploi du temps : Optez pour des programmes offrant de la flexibilité, comme les cours du soir, de fin de semaine ou en ligne. Cette approche peut vous aider à trouver un équilibre entre vos études, votre travail et vos responsabilités familiales.

Communiquer avec sa famille et les employeurs : Tenez votre famille et votre employeur informés de vos objectifs et de vos engagements en matière d'éducation. Leur compréhension et leur soutien peuvent être précieux, et ils peuvent faire preuve de flexibilité pour vous permettre d'étudier.

Prendre soin de soi : Trouver un équilibre entre plusieurs responsabilités peut être stressant. Prenez le temps de prendre soin de vous-même : faites de l'exercice régulièrement, dormez convenablement et détendez-vous. Le maintien de votre santé physique et mentale est essentiel pour demeurer productif et concentré.

« À cette période de l'année, alors que tout le monde pense aux enfants qui retournent à l'école, il y a un groupe important d'adultes qui prennent également des mesures pour améliorer leur vie, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. En investissant dans l'amélioration de leurs compétences en littératie, les adultes peuvent s'épanouir, améliorer leurs perspectives de carrière et s'engager à apprendre sans cesse. La rentrée scolaire nous rappelle que l'apprentissage est un cheminement continu et bénéfique à toutes les étapes de la vie. »

Pour accéder gratuitement à des programmes et à des ressources de littératie des adultes et entreprendre un parcours de mise à niveau des compétences, visitez abcalphapourlavie.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

