La relance économique sera verte au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le gouvernement du Canada accorde 1,2 M$ à RSI Environnement pour l'aider à prendre le virage vert et contribue à créer 5 emplois.

SAINT-AMBROISE, QC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'environnement et les technologies propres seront des éléments clés de la relance économique du Canada. Évidemment, les enjeux liés à la lutte contre les changements climatiques étaient bien présents avant la COVID-19, mais la pandémie représente une occasion unique d'augmenter la cadence en matière de virage vert. Les pratiques d'affaires durables et les technologies propres peuvent aider les PME à offrir des produits de qualité égale ou supérieure avec moins de ressources, d'énergie et de déchets. Les entreprises et les organismes ont beaucoup à gagner à mettre en place des mesures environnementales qui leur permettront de maintenir leur compétitivité et d'atténuer les impacts climatiques futurs, en plus de répondre à la demande mondiale croissante en matière de technologies propres.

Des projets en technologies propres pour une économie forte

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 1,2 M$ à RSI Environnement (8439117 Canada inc.). La contribution remboursable de DEC portera sur les coûts de construction et d'aménagement de lagunes et d'un bâtiment auxiliaire de même que sur les équipements et des honoraires professionnels dans le cadre d'un projet d'optimisation du traitement thermique de matières liquides contaminées. Le projet, qui vise à améliorer la productivité et à soutenir la croissance de l'entreprise, mènera à la création de 5 emplois.

Propriété 100 % locale depuis 2013, RSI Environnement a pour mission d'offrir une solution environnementale sécuritaire pour traiter des matières contaminées de manière définitive afin de les rendre propres, valorisables et réutilisables. Cette entreprise innovante utilise un procédé unique de désorption thermique à haute température qui permet la réhabilitation des sols contaminés et la valorisation des matières. Sa technologie, qui atteint des normes de qualité exceptionnelles en Amérique du Nord pour la décontamination de sols et la valorisation de matière, est la seule à démontrer une efficacité de destruction de 99,9 %.

Le gouvernement du Canada s'est fixé l'objectif d'atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2050. Les mesures en faveur du climat ont aussi été définies comme la pierre angulaire d'un plan visant à soutenir et à créer un million d'emplois dans tout le pays. Par ces appuis, le gouvernement du Canada témoigne de sa volonté de bâtir une économie plus compétitive, plus productive et plus verte.

« DEC appuie l'esprit entrepreneurial, à plus forte raison lorsque l'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneurs conduisent au développement et à la commercialisation de technologies vertes. L'innovation est au cœur des priorités de DEC et nous soutenons avec fierté la transition écologique dans les entreprises et les organismes et l'adoption de procédés énergétiques plus propres. En misant sur des projets novateurs comme celui de RSI Environnement, nous investissons aussi dans le mieux-être des générations futures. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Le gouvernement du Canada a pris des engagements concrets pour démontrer qu'économie forte et environnement sain vont de pair. Entre autres actions, nous effectuons des investissements stratégiques dans les technologies propres. En aidant les PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous préparons du même coup les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Le secteur des technologies propres représente 3,2 % du PIB du Canada et compte 317 000 emplois au pays. Plus de 850 entreprises de technologies propres contribuent à positionner le Canada premier des pays du G20 sur l'indice mondial de l'innovation dans les technologies propres et quatrième au niveau mondial.





et compte 317 000 emplois au pays. Plus de 850 entreprises de technologies propres contribuent à positionner le premier des pays du G20 sur l'indice mondial de l'innovation dans les technologies propres et quatrième au niveau mondial. L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC avait pour cible des investissements minimaux en technologies propres de l'ordre de 25 M$ pour l'année 2019-2020. Cette cible a été largement dépassée avec près de 42 M$ investis dans 161 projets visant l'amélioration de la performance environnementale, l'utilisation de technologies moins énergivores ou le développement de technologies permettant de réduire l'empreinte environnementale des entreprises.





Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Par l'entremise de ce programme, DEC appuie les secteurs émergents et bien établis qui visent, entre autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que les polluants atmosphériques.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

