MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Pour la relâche scolaire, Espace pour la vie propose une « bio-diversité » d'activités ludiques et éducatives dans l'un ou l'autre de ses cinq musées. Des découvertes sur la faune, l'environnement, les insectes, la flore et l'espace vous attendent !

AU BIODÔME Bio-indices : la recherche au service de la biodiversité

Plongez dans une aventure éducative au cœur des écosystèmes du Biodôme ! Découvrez la richesse de la biodiversité des Amériques à travers une exploration interactive. Avec l'équipe d'éducation du Biodôme, apprenez à identifier et répertorier la faune et la flore variées. Préparez-vous à un voyage fascinant où chaque pas vous rapproche de la nature et de ses secrets.

Du 2 au 17 mars

À LA BIOSPHÈRE Samedi famille et activités animées !

Le 2 mars, l'activité Samedi famille propose un atelier de mouvement inspiré de l'exposition photographique En suspens, en mouvement. Venez bouger au rythme des étourneaux... ou des icebergs!

Toute la semaine, profitez-en pour visiter toutes les expositions en cours dans la sphère et faites de belles découvertes !

Samedi famille : 2 mars

Expositions et animations

À L'INSECTARIUM L'instant d'une rencontre

Au cœur de notre Grand Vivarium, faites la connaissance d'un insecte ou d'un autre arthropode unique. Et si l'on pouvait se sentir bien en leur compagnie ? Un animateur ou une animatrice vous accompagnera dans ce moment intime. Venez créer un lien, l'instant d'une rencontre, et écrire une nouvelle histoire ! Horaire des animations

Tous les jours | Durée : 20 minutes | Pour tous et toutes

AU JARDIN BOTANIQUE Envie de plein-air ?

Nous vous rappelons que les jardins extérieurs sont accessibles gratuitement tous les jours pour la marche et pour le ski de fond (selon l'enneigement).

Tous les jours de 9 h à 17 h

AU PLANÉTARIUM Éclipse totale : à la recherche du sommeil perdu

Le 8 avril 2024, nous vivrons un événement astronomique exceptionnel : une éclipse solaire totale. Pour vous y préparer, assistez à un spectacle immersif et déjanté au Planétarium, et suivez les aventures de Kentucky, une poule vivant sur la Lune, vedette des réseaux sociaux et complètement insomniaque! Avec l'aide de son acolyte, l'androïde fantaisiste JOS, elle décide d'entreprendre un voyage spatio-temporel sur Terre pour trouver l'éclipse de Soleil parfaite qui lui permettra enfin de retrouver son sommeil. Découvrez avec elles les conditions qui doivent être réunies pour assister à ce phénomène unique et démystifiez les éclipses solaires!

7 ans et plus - Durée : 25 min | Horaire des représentations

La programmation du Planétarium propose en plus des animations tous les jours et un horaire bonifié des représentations dédiées au jeune public.

Offrez-vous nos musées !

Offrez-vous un accès privilégié à nos cinq musées pendant un an ! En format numérique et à prix très abordable, le Passeport Espace pour la vie offre plusieurs avantages. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiant.e.s et les passionné.e.s de nature.

Pour tout connaître de nos institutions muséales et de leur programmation : espacepourlavie.ca

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Dossier de presse (photos)

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements: Dossier de presse (photos)Renseignements pour les médias : Roy & Turner Communications, Marianne Côté, 514 775-1208, [email protected]; Espace pour la vie, Chantal Côté, 514 290-7236, [email protected]