MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Du 28 février au 8 mars, Espace pour la vie invite les familles à vivre une relâche scolaire remplie de découvertes dans ses cinq musées. Grâce à une programmation flexible et pensée pour s'intégrer facilement à l'horaire familial, chacun peut profiter du congé à son rythme, peu importe la météo.

AU BIODÔME

Un voyage spectaculaire au cœur des écosystèmes des Amériques

Le Biodôme propose une immersion dans cinq écosystèmes des Amériques, du golfe du Saint‑Laurent aux îles subantarctiques, en passant par la forêt tropicale humide. Deux expositions complètent la visite : Une nature tissée serrée, qui rassemble près de 1 000 spécimens naturalisés, et Mégaceta, une expérience consacrée aux rorquals à bosse.

Les familles peuvent aussi découvrir le Mini‑Labo : Zoom sur le plancton, où l'observation au microscope révèle un univers insoupçonné.

À LA BIOSPHÈRE

Un regard inspirant sur l'avenir

Chaque jour, les enfants et leurs parents peuvent assister à l'heure du conte, ainsi qu'à des visites guidées de l'exposition Transformer. Design et futurs énergétiques, qui explore le rôle du design dans la transition énergétique.

Le 7 mars, l'activité Samedi famille invite à explorer les dragons de l'inaction, inspirés de l'exposition Émolab, pour mieux comprendre ce qui freine l'action environnementale. L'activité se termine par un atelier créatif ouvert à toutes et tous.

À L'INSECTARIUM

Nouvel atelier culinaire : Insectes à croquer

L'Insectarium convie toute la famille à participer à des activités dans son grand atelier. Après l'exploration du musée, il est possible de prolonger l'expérience avec un atelier culinaire qui éveillera la curiosité… et les papilles! Découvrez, goûtez et, pourquoi pas, laissez‑vous inspirer pour intégrer les insectes à votre alimentation quotidienne.

Activité offerte en continu, de 11 h à 14 h, les samedis et dimanches, du 28 février au 22 mars.

AU JARDIN BOTANIQUE

L'Hiver des 4 saisons : une expérience plurielle en un seul lieu

Le Jardin botanique propose un parcours où l'on peut vivre les quatre saisons en une seule visite, entre sentiers hivernaux extérieurs et chaleur des serres. Une installation artistique offre un avant‑goût du printemps, et des animations explorent la saisonnalité des aliments. Pendant la relâche, le spectacle acrobatique Maringouin est présenté quotidiennement dans l'auditorium.

À l'extérieur, le parcours gratuit À la recherche de la noisette rouge invite les familles à découvrir les sentiers du Jardin à l'aide d'une application mobile.

AU PLANÉTARIUM

Explorer l'Univers en famille

Le Planétarium adapte son horaire pour le congé scolaire. Les plus jeunes peuvent assister à la projection d'À bord du SSE-4801, programmé chaque avant‑midi en semaine et les fins de semaine. Plusieurs duos de films et de spectacles sont également offerts, permettant de planifier aisément une visite complète et adaptée aux besoins de chaque famille.

La visite peut se prolonger avec ROUGE 2100, une exposition immersive qui imagine les premiers pas humains sur Mars.

Grâce à la complémentarité de ses cinq musées et à une offre adaptée à tous les âges, Espace pour la vie demeure une destination incontournable pour la relâche scolaire. Pour découvrir nos institutions muséales et l'ensemble des activités offertes : espacepourlavie.ca

