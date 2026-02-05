Une odyssée nocturne entre science, art et musique

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Espace pour la vie vous invite le 28 février à vivre une expérience hors du commun dans le cadre de la Nuit blanche. Pour l'occasion, nos cinq musées -- le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium -- ouvrent leurs portes de 19 h à 1 h, gratuitement! Chaque musée vous propose une programmation qui vous permettra de les découvrir sous une nuit nouvelle.

La Nuit en cinq temps

Le Biodôme : Découvrez la vie nocturne des écosystèmes de la Forêt tropicale humide et de l'Érablière des Laurentides du Biodôme lors d'une rare occasion de visite de nos écosystèmes la nuit.

Découvrez la vie nocturne des écosystèmes de la Forêt tropicale humide et de l'Érablière des Laurentides du Biodôme lors d'une rare occasion de visite de nos écosystèmes la nuit. La Biosphère : Visitez les différentes expositions du musée en mode soirée dont Transformer. Design et futurs énergétiques, une création du Vitra Design Musem (Allemagne), É molab, où explorer nos émotions climatiques tout en douceur ou encore Renversant! Un voyage au fil de l'eau au cœur des écosystèmes aquatiques. Profitez également de l'ambiance musicale offerte par un DJ, des animations ainsi que de l'illumination du jardin intérieur.

Combinez votre visite de la Biosphère avec la programmation festive offerte par le parc Jean-Drapeau jusqu'à 1 h du matin. Patinez à la nuit tombée dans une ambiance conviviale, avec une sélection de DJs sur place, sur un site spécialement aménagé pour l'occasion, avec un panorama unique sur Montréal. Locations de patins et offre alimentaire sur place.

Plongez dans l'intimité des insectes lors d'une visite à la faveur de la nuit. Plus qu'une observation, le parcours offre une expérience unique rehaussée d'ambiances lumineuses colorées et des intermèdes musicaux contemplatifs et festifs sous la direction d'un DJ. Découvrez le musée et son grand vivarium dans une atmosphère unique incluant la diffusion de l'œuvre , de la photographe Caroline Hayeur. Le Jardin botanique : Pénétrez dans un univers où la noirceur rend les plantes mystérieuses et intrigantes. Profitez de la végétation luxuriante des serres avant de vous diriger vers la Grande Serre. Revêtue d'une floraison printanière aux camaïeux éclatants, elle vibrera de la musique intense et émouvante du trio Silaba Kora à 20 h, 21 h et 22 h. Les jardins extérieurs seront fermés.

Profitez de l'ambiance et des activités également offertes par le parc Olympique.

