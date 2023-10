Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour moderniser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

BRACKENDALE, BC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Partout dans la région de Sea to Sky en Colombie-Britannique, les collectivités accueillent les résidents et les visiteurs pour leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

Les collectivités de la région de Sea to Sky reçoivent plus de 1,9 million de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,9 million de dollars accordé par PacifiCan à 11 projets dans la région Sea to Sky en Colombie-Britannique.

L'annonce a été faite au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan). Ce montant comprend presque 1,4 million de dollars destinés à quatre projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 500 000 dollars à sept projets financés dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme.

Par exemple, KIND Yoga Incorporated a reçu 25 526 dollars dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour ouvrir un studio et organiser des cours de yoga tout au long de l'année. Ces services supplémentaires aideront cette entreprise appartenant à des femmes à ouvrir un centre de retraite de yoga hors réseau à Squamish.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Communities benefiting from today's announcement include: Whistler, Squamish, Brackendale, Pemberton and Sloquet Hot Springs.

« Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Investir dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapproche les collectivités et assure la prospérité de la région Sea to Sky pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La région de Sea to Sky offre des possibilités de loisirs et d'aventures en plein air parmi les plus spectaculaires du Canada. Les entreprises locales et les organisations à but non lucratif proposent des expériences qui permettent de pratiquer des activités de renommée mondiale, allant du kitesurf au vélo de montagne. Le gouvernement du Canada investit près de 2 millions de dollars dans 11 projets afin que les résidents et les visiteurs puissent profiter de tout ce que la région a à offrir d'une manière sécuritaire et responsable. Grâce à des projets comme ceux-ci, nous nous engageons à développer notre économie locale, à créer des emplois et à attirer le monde entier sur notre site d'aventure. »

- Patrick Weiler, député de West Vancouver -- Sunshine Coast -- Sea to Sky Country

« Je suis profondément reconnaissante du soutien et de la possibilité que cette aide financière a apportés à KIND YOGA et à notre collectivité. Au fil des ans, nous avons vu notre approche unique du yoga, basée sur la nature, gagner rapidement en popularité. Je rêvais d'étendre cette vision pour atteindre davantage de collectivités. Cette aide change radicalement le cours des choses, en diminuant les risques et en renforçant ma confiance dans la réalisation de ma vision de KIND YOGA. Nous sommes maintenant en mesure d'apporter la beauté du yoga basé sur la nature de Markham (Ontario) à Squamish (Colombie-Britannique). Il ne s'agit pas seulement d'une victoire pour KIND YOGA, mais d'un triomphe pour l'ensemble de la collectivité, alors que nous continuons à répandre les bienfaits de la pleine conscience et de l'immersion dans la nature. À une époque où les nouvelles et l'état du monde peuvent sembler pesants, nous nous réjouissons d'un avenir plus lumineux et plus connecté, grâce à cette incroyable opportunité. »

- Ellen Reesor, fondatrice et propriétaire de KIND Yoga

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert des bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à , à , à , à , à et à , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés a fourni 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme a fourni 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Municipalité de villégiature de Whistler

142 416 $

Le financement permettra de revitaliser les infrastructures piétonnières de la Place olympique de Whistler et du pont Ted Nebbeling, un élément essentiel de la « balade du village » dans le centre-ville de Whistler. Les activités du projet comprennent le remplacement du système de traçage thermique, qui fait fondre la glace et la neige pour améliorer la sécurité et l'accessibilité, et la réparation du pont et de la maçonnerie.

Sea to Sky Community Services Society

475 000 $

Le financement servira à la construction d'un espace communautaire et à l'amélioration des zones extérieures du nouveau centre Foundry Sea to Sky à Squamish. Le projet comprend la suppression de l'ancien centre de jeunesse, la construction d'un espace intérieur multifonctionnel, l'installation d'une cuisine et l'amélioration des jardins, du terrain de basket, du planchodrome et du sentier de découverte.

Tourism Pemberton Destination Marketing Association

278 150 $

Le financement servira à revitaliser les installations de l'arrière-pays à Pemberton. Les activités du projet comprennent l'installation de toilettes extérieures, l'amélioration de l'accès à la route de service et l'installation de panneaux de signalisation, ce qui contribuera à protéger les zones forestières et à améliorer l'expérience des visiteurs.

Whistler 2010 Sport Legacies Society

500 000 $

Le financement servira à aménager un terrain de camping pour tentes et véhicules récréatifs dans le Parc olympique de Whistler afin d'offrir aux visiteurs des options d'hébergement plus abordables tout au long de l'année. Le projet comprend la construction des sites, d'une aire de jeux, d'un abri pour barbecue, de toilettes et d'une piste cyclable.

Fonds d'aide au tourisme

Canadian Outback Rafting Co. Ltd.

99 999 $

Le financement servira à étendre les activités de l'entreprise pour y ajouter des expériences de rafting, de camping de luxe et de restauration sur plusieurs jours, afin d'accroître le tourisme dans le corridor Sea to Sky, près de Squamish.

KIND Yoga Incorporated

25 526 $

Le financement aidera cette entreprise appartenant à des femmes à ouvrir un centre de retraite de yoga hors réseau à Squamish. Le projet comprend l'établissement d'un studio et la création de cours de yoga tout au long de l'année.

Rope Runner Inc.

9,558 $

Le financement servira à agrandir le parc d'aventures aériennes en plein air de l'entreprise de Squamish pour y inclure une installation de lancer de haches. Ce projet constituera une attraction supplémentaire pour les visiteurs de la région Sea to Sky.

Spearhead Huts Society

99 999 $

Le financement servira à construire un puits et à installer l'énergie solaire au Kees and Clair Hut, près de Whistler, afin d'offrir aux visiteurs un accès à l'eau et une source d'énergie durable.

Squamish Off-Road Cycling Association

67 250 $

Le financement servira à revitaliser l'infrastructure des sentiers et à aménager un nouveau sentier de vélo de montagne adapté près de Squamish.

Squamish Windsports Society

135 617 $

Le financement servira à améliorer les installations destinées aux visiteurs dans le centre de sport nautique de l'entreprise de Squamish. Les activités du projet comprennent l'achat d'un bateau et de jet-skis pour les opérations de sauvetage, la création d'un quai supplémentaire, d'escaliers et de toilettes compostables.

TTQ Economic Development Corporation

99 999 $

Le financement servira à améliorer les installations du terrain de camping de Sloquet Hot Springs. Les travaux comprennent la construction de nouveaux emplacements de camping et d'une cabane, ainsi que l'installation de tentes, de bancs, de tribunes, de belvédères et de tables de pique-nique.

