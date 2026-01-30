Le projet permettrait d'augmenter la capacité de production de gaz naturel de 17 % et de répondre ainsi à la demande actuelle et future dans la vallée du bas Fraser et le Nord-Ouest des États-Unis.

CALGARY, AB, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La Commission de la Régie de l'énergie du Canada a publié son rapport de recommandation sur le programme d'agrandissement Sunrise (« projet ») de Westcoast Energy GP Inc. au nom de Westcoast Energy Limited Partnership (« Westcoast »), dans lequel elle conclut que le projet est dans l'intérêt du public et recommande qu'un certificat soit délivré pour l'autoriser. Le réseau actuel se trouve en Colombie-Britannique, et des activités sont prévues entre Chetwynd, en Colombie‑Britannique, et la frontière canado-américaine à Huntingdon/Sumas, près d'Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Le projet comprend la construction et l'exploitation des composantes suivantes :

onze doublements de pipeline de gaz naturel longeant en grande partie des emprises existantes ou d'autres perturbations linéaires sur une distance totale d'environ 139 kilomètres;

deux lignes de transport d'électricité aériennes d'une longueur d'environ 10 kilomètres pour alimenter les nouveaux motocompresseurs électriques à des stations de compression existantes;

certaines mises à niveau et modifications ainsi que d'autres activités connexes.

La capacité supplémentaire est nécessaire pour répondre à la demande actuelle et à celle qui sera nécessaire pour alimenter l'installation d'exportation de GNL Woodfibre, qui entre en service en 2027.

La Commission a jugé que le projet serait nécessaire et réalisable sur le plan économique, et qu'il serait construit et exploité de manière sécuritaire et conforme à la réglementation et aux normes en matière de sécurité. La Commission recommande 47 conditions que Westcoast doit respecter à différentes étapes du cycle de vie du projet. Ces conditions portent sur tous les aspects du projet, y compris la construction, la sécurité, la surveillance environnementale et la participation des Autochtones.

Le rapport de recommandation a été soumis à l'examen de la gouverneure en conseil du gouvernement du Canada afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si le projet est dans l'intérêt public.

En bref

Westcoast a présenté sa demande le 30 mai 2024, la Commission a annoncé la tenue d'une audience publique le 30 juillet 2024 et, le 6 décembre 2024, la Régie a publié l'ordonnance d'audience décrivant le processus qui serait suivi et les lignes directrices sur la participation du public.





La Commission a formulé sa recommandation avant l'échéance du délai prescrit par la loi pour ce projet, soit le 12 février 2026. Le processus d'audience a duré près de 15 mois entre le moment où la demande a été jugée complète et celui où le rapport de recommandation a été publié.





Le processus d'audience de la Commission a été conçu de manière à ce qu'elle puisse entendre et prendre en compte un éventail de points de vue, et à inclure de façon significative les peuples autochtones, en veillant à ce que leurs connaissances, leurs intérêts et leurs préoccupations soient pris en compte.





Les participants à l'audience ont pris part au processus, entre autres, en présentant une preuve écrite et des commentaires, en participant à des demandes de renseignements, en soumettant des évaluations menées par des Autochtones et en transmettant oralement des connaissances autochtones à divers endroits le long du tracé du projet.





La Régie a offert une aide financière de 6,78 millions de dollars à des communautés autochtones afin qu'elles puissent participer aux processus d'audience et de consultation de la Couronne. Trente-quatre ententes de contribution d'une valeur approximative de 5,4 millions de dollars ont été conclues avec 48 communautés.





À la conclusion de l'audience, 63 intervenants étaient confirmés, dont 40 communautés et organisations autochtones.





La Commission a examiné attentivement toutes les observations, y compris des présentations orales de connaissances autochtones (plus de 60 heures), des preuves écrites, des évaluations ou des études menées par des Autochtones, les plaidoiries orales (livrées sur une période de trois jours), les rapports du coordonnateur des consultations de la Couronne et 87 lettres de commentaires.





Bien que les membres de la Commission assignés au dossier aient exprimé des opinions divergentes sur certaines questions, ils conviennent à l'unanimité que le projet est dans l'intérêt public et recommande son approbation et la délivrance du certificat en vertu de l'article 186 de la LRCE.

