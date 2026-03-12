CALGARY, AB, le 12 mars 2026 /CNW/ - Joignez-vous à Darren Christie, économiste en chef de la Régie de l'énergie du Canada, pour le lancement de la publication phare de la Régie sur l'énergie, « Avenir énergétique du Canada en 2026 - Offre et demande énergétiques à l'horizon 2050 ».

Séance d'information technique

Date : Mardi 17 mars 2026

Heure : De 8 h à 9 h 30 (heure des Rocheuses)

Lieu : Microsoft Teams

Une accréditation est requise pour tous les journalistes qui souhaitent assister par téléphone à la séance d'information technique. Veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de la Régie avant l'événement pour confirmer votre présence. Les informations relatives à l'accès virtuel et téléphonique seront fournies au terme du processus d'accréditation. Le site Web de la Régie renferme des renseignements complémentaires sur l'accréditation des médias.

La Régie de l'énergie du Canada assure l'acheminement de l'énergie en toute sécurité partout au pays. Elle examine les projets de mise en valeur des ressources énergétiques et communique de l'information sur l'énergie, tout en appliquant des normes de sécurité et environnementales comptant parmi les plus strictes au monde. Pour savoir comment la Régie travaille pour vous, consultez son site Web ou suivez-la sur les réseaux sociaux.

SOURCE Canada Energy Regulator

Coordonnées : Karen Ryhorchuk, Agente de communications, Régie de l'énergie du Canada, [email protected], Téléphone : 1-403-671-9756