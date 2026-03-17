CALGARY, AB, le 17 mars 2026 /CNW/ - La demande croissante d'électricité et la progression rapide des énergies renouvelables transforment la filière énergétique du Canada, alors que l'accroissement de la production de gaz naturel et l'éventuelle hausse de la production de pétrole pourraient renforcer la présence du pays sur les marchés mondiaux, selon un nouveau rapport de la Régie de l'énergie du Canada.

Le rapport Avenir énergétique du Canada en 2026 - Offre et demande énergétiques à l'horizon 2050 présente quatre scénarios à long terme pour la filière énergétique du pays, soit le scénario des mesures actuelles, le scénario de la tendance à la hausse, le scénario de la tendance à la baisse et le scénario de carboneutralité du Canada. Les scénarios de la tendance à la hausse et de la tendance à la baisse fournissent une fourchette de valeurs autour du scénario de base des mesures actuelles. Le scénario de carboneutralité du Canada explore quant à lui à quoi pourrait ressembler un parcours vers l'atteinte de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

L'électricité occupe une place grandissante dans la vie des Canadiens. Tous les scénarios laissent entrevoir une hausse de la demande, les ménages, les industries et les technologies comme l'intelligence artificielle dépendant de plus en plus de l'électricité. D'ici 2050, la production augmente de 30 % à plus du double de la production actuelle, plus de 96 % provenant de sources à faibles émissions ou à émissions nulles. Le commerce de l'électricité entre les provinces joue également un rôle croissant dans l'équilibre de l'offre et de la demande d'électricité, les échanges interprovinciaux étant multipliés par plus de deux dans tous les scénarios.

Dans tous les scénarios, la production de gaz naturel devrait s'accélérer au cours des 25 prochaines années pour atteindre entre 21 et 32 milliards de pieds cubes par jour (« Gpi³/j ») en 2050, comparativement à environ 19 Gpi³/j en 2025. L'ampleur de la croissance de la production et la possibilité pour le Canada d'accéder à des marchés autres que les États-Unis sont fortement tributaires de la capacité d'exportation future de gaz naturel liquéfié (« GNL »). D'ici 2050, environ le quart de la production canadienne totale de gaz est lié aux exportations de GNL, ce qui en fait l'une des voies viables pour accroître le commerce de l'énergie du Canada à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Les perspectives à long terme pour le pétrole brut sont plus contrastées, la production pouvant osciller entre -12 % et +18 % d'ici 2050, en fonction de plusieurs facteurs, notamment les prix mondiaux. Dans le scénario prévoyant une production plus élevée, le Canada continue d'exporter la majeure partie de son pétrole vers les États-Unis si l'infrastructure pipelinière existante est utilisée de la même manière qu'aujourd'hui, car les variations de production ne suffisent pas à elles seules à modifier des habitudes d'exportation établies de longue date.

Dans la plupart des scénarios, l'Ontario et le Québec continuent de dépendre du pétrole brut et du gaz naturel produit aux États-Unis ou qui transite par ce pays, selon la configuration actuelle des pipelines. L'autosuffisance énergétique régionale dans le centre du Canada pourrait s'améliorer dans le scénario de carboneutralité du Canada, grâce à une baisse de la consommation de combustibles fossiles et à une utilisation accrue des ressources produites au pays, comme l'électricité et l'hydrogène.

À mesure que la filière énergétique du Canada évolue, les émissions nationales de gaz à effet de serre diminuent dans tous les scénarios, et ce, grâce à un réseau électrique plus propre et à la réduction des émissions dans la plupart des secteurs économiques. Les émissions se stabilisent toutefois vers 2035 si les politiques actuelles sont maintenues. L'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 exige une migration de toute l'économie vers des technologies à faibles émissions, portée par l'adoption d'autres mesures de lutte contre les changements climatiques.

La Régie produit, en temps opportun, une analyse neutre et factuelle pour alimenter le dialogue sur l'énergie au pays. Les perspectives énergétiques à long terme du Canada englobent tous les produits énergétiques et toutes les régions du pays et utilisent des modèles économiques et énergétiques qui permettent d'explorer comment différentes hypothèses façonnent l'offre et la demande jusqu'en 2050. Les résultats présentés dans AE 2026 ne constituent ni des prédictions ni des recommandations de politique. Il s'agit plutôt du fruit de scénarios fondés sur une prémisse et diverses hypothèses données. La Régie a publié ses premières perspectives en 1967 et, plus de cinq décennies plus tard, elle continue de se pencher sur les enjeux et les tendances énergétiques qui demeurent au cœur du dialogue sur l'énergie au Canada.

Faits saillants du rapport

Citation

« L'électricité est appelée à jouer un rôle bien plus important, l'évolution du marché du gaz naturel dépendra du GNL et le commerce du pétrole brut demeurera étroitement lié aux États-Unis si l'utilisation des pipelines reste similaire à ce qu'elle est aujourd'hui. Parallèlement, nous prévoyons que le centre du Canada continuera d'avoir besoin de pétrole brut et de gaz naturel produit aux États-Unis ou qui transite par ce pays. »

Darren Christie

Économiste en chef

Régie de l'énergie du Canada

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SOURCE Canada Energy Regulator

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