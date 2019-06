La réduction de la pauvreté au Canada demeurera une priorité

La Loi sur la réduction de la pauvreté est maintenant en vigueur

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir une chance réelle et juste de réussir, peu importe où ils vivent et d'où ils viennent. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a travaillé assidûment pour sortir les Canadiens de la pauvreté et renforcer l'économie grâce à des investissements et à des initiatives sans précédent, comme Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

Le projet de loi C-97 ayant reçu la sanction royale aujourd'hui, la Loi sur la réduction de la pauvreté est maintenant en vigueur, ce qui assure un engagement fédéral à long terme en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. La Loi fixe les cibles de réduction de la pauvreté, soit une réduction de 20 % d'ici 2020 et de 50 % d'ici 2030 par rapport à 2015 et établit le Conseil consultatif national sur la pauvreté.

Le seuil de pauvreté officiel au Canada, qui est fondé sur la Mesure du panier de consommation, permet de mesurer la pauvreté et de suivre les progrès réalisés dans l'atteinte des cibles. Avec l'atteinte de la première cible de réduction de la pauvreté de 20 % d'ici 2020, soit trois ans avant la date prévue, le Canada a le taux de pauvreté le plus bas de son histoire.

Pour assurer une certaine reddition de compte, le gouvernement a légiféré le Conseil consultatif national sur la pauvreté, qui conseillera le gouvernement du Canada relativement à sa stratégie et produira chaque année un rapport sur les progrès réalisés par le gouvernement pour atteindre ses cibles de réduction de la pauvreté. Il consolidera ainsi son engagement à réduire la pauvreté et fera en sorte que cette question demeure une priorité.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à réduire la pauvreté de 50 % d'ici 2030. Grâce à des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants et le Supplément de revenu garanti, il y avait 825 000 Canadiens de moins vivant dans la pauvreté en 2017 qu'en 2015.

« L'adoption du projet de loi C-97 est un jalon important et fixe des objectifs historiques pour améliorer le bien-être des Canadiens. Grâce à ce plan à long terme, le gouvernement s'assurera que les Canadiens peuvent suivre les progrès réalisés pour réduire la pauvreté et améliorer la vie de tous les Canadiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Le 21 août 2018, le gouvernement du Canada a publié Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, dans laquelle il présentait la Loi sur la réduction de la pauvreté.

a publié dans laquelle il présentait la Les cibles établies dans Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté sont conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies visant l'éradication de la pauvreté.

