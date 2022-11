OTTAWA, ON, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2022-2023 à la Chambre des communes.

Ce budget supplémentaire des dépenses propose 20,8 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées dans 87 organisations fédérales. Parmi les investissements, on retrouve 8,5 milliards de dollars pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord et Services aux Autochtones afin de respecter les ententes de règlement et d'améliorer les services aux communautés autochtones; 1,5 milliard de dollars pour aider la Colombie-Britannique à assumer les coûts d'intervention et de rétablissement à la suite des récentes catastrophes naturelles; et des mesures pour poursuivre la lutte contre la COVID-19, dont 696,2 millions de dollars pour aider les pays en développement à avoir accès aux vaccins, aux tests de dépistage et aux traitements.

Le Budget supplémentaire des dépenses présente également, à titre d'information, des prévisions de dépenses législatives de 5 milliards de dollars pour des postes tels que le Transfert canadien en matière de santé, les tests de dépistage de la COVID-19 et les transferts provinciaux et territoriaux pour le logement et le transport en commun.

Les budgets des dépenses, y compris le Budget supplémentaire des dépenses, permettent aux Canadiennes et Canadiens et aux parlementaires de voir comment le gouvernement investit les fonds publics pour répondre à ses priorités.

Citation

« Ce budget des dépenses fait progresser les priorités de la population canadienne, qu'il s'agisse d'investir dans les communautés autochtones, de fournir une aide financière en cas de catastrophe ou d'appuyer la réinstallation des réfugiés. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits saillants

Le Budget principal des dépenses 2022-2023 demandait l'autorisation de dépenser 190,3 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées.

Les dépenses totales de ce Budget supplémentaire des dépenses représentent une augmentation de 10,4 % des dépenses budgétaires votées prévues par rapport au Budget des dépenses 2022-2023 à ce jour.

À titre d'information, le Budget supplémentaire des dépenses (B) présente également des dépenses législatives budgétaires prévues de 5 milliards de dollars.

