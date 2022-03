OTTAWA, ON, le 1er mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à fournir à tous les Canadiens, y compris les parlementaires, un aperçu des dépenses gouvernementales de manière ouverte, transparente et responsable.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a déposé à la Chambre des communes le Budget principal des dépenses des ministères et organismes du gouvernement du Canada pour l'exercice 2022-2023.

Le Budget principal des dépenses témoigne de l'engagement constant du gouvernement à répondre aux priorités des Canadiens, notamment en ce qui concerne les prestations aux aînés et aux étudiants, les transferts aux provinces pour les soins de santé et le financement à l'appui des objectifs de lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement continue également de fournir un soutien économique aux particuliers et aux entreprises pour assurer la reprise résiliente après la pandémie de COVID-19.

En déposant ce budget des dépenses au Parlement, le gouvernement s'assure que les Canadiens ont une idée claire de la façon dont l'argent des contribuables sera distribué. Le gouvernement publie également des données détaillées par le biais d'outils tels que l'InfoBase du GC, afin d'assurer une plus grande transparence par rapport aux plans, aux progrès et aux résultats.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à faire preuve d'ouverture et de transparence quant à la façon dont il prévoit investir dans les priorités des Canadiens. L'ensemble des documents composant le Budget des dépenses montre comment l'argent est alloué pour soutenir les programmes, offrir des avantages et obtenir des résultats. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Le Budget principal des dépenses 2022-2023 présente de l'information sur 190,3 milliards de dollars en dépenses votées et 207,3 milliards de dollars en dépenses législatives, déjà autorisées par la législation existante, pour un total de 397,6 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues pour 126 organisations afin d'offrir des programmes et des services aux Canadiens.

Les montants des dépenses figurant dans le Budget principal des dépenses représentent les montants maximaux de chaque organisation fédérale qui demande l'autorisation de dépenser en 2022-2023.

L'ensemble des documents composant le Budget des dépenses comprend les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le Budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses, qui sont déposés à intervalles réguliers tout au long de l'exercice, au besoin.

Les données du Budget des dépenses sont également disponibles par le biais de l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats et les indicateurs de rendement des rapports annuels.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Coordonnées (médias): Isabella Brisson, Directrice des communications par intérim et secrétaire de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, 579-337-5723; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]