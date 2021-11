OTTAWA, ON, le 10 nov. 2021 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à la suite de la publication de nouvelles directives de Santé Canada en matière de santé au travail qui assouplissent les restrictions imposées dans les milieux de travail en raison de la COVID-19 :

La mise à jour du gouvernement du Canada sur la santé au travail permettra à un plus grand nombre de fonctionnaires de travailler ensemble dans les milieux de travail fédéraux. Il s'agit d'une bonne nouvelle puisqu'elle permettra d'orienter la planification ministérielle des lieux et des modalités de travail des fonctionnaires fédéraux en fonction de leurs contextes opérationnels, de la nature de leur travail et des conseils des autorités de santé publique.

Il n'y a pas d'approche unique. En tant que chefs de leur organisation, les administrateurs généraux sont responsables de la sécurité et du bien-être de leurs employés. Je m'attends à ce que les prochaines étapes au sein des organisations fédérales soient mises en place de manière progressive avec une mobilisation soutenue des employés.

Comme c'est le cas depuis le début de la pandémie, les employés peuvent être assurés que toutes les mesures continuent d'être prises pour veiller à leur santé et à leur sécurité au travail. Et comme environ 95 % des fonctionnaires fédéraux sont entièrement vaccinés et que 98 % ont reçu au moins une dose de vaccin, nous savons que la voie à suivre repose sur des bases très solides.

En raison de la COVID-19, les entreprises, les familles et les communautés ont toutes appris à fonctionner d'une nouvelle manière, à entretenir des relations, à travailler et à faire des affaires d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Il en va de même pour le gouvernement du Canada. Une approche numérique, axée sur les citoyens et les entreprises, nous a bien servis, ainsi que les Canadiens, et demeure une priorité.

Je compte sur le leadership continu des ministères et des organismes pour intégrer de la souplesse dans leurs modèles de travail lorsque cela est possible et logique. Nous continuerons aussi de surveiller les mesures de santé publique afin de nous assurer que la santé et la sécurité des employés soient une priorité.

Et, en tant que le plus grand employeur du pays, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires, les intervenants et les communautés qu'il sert pour bâtir un avenir post-pandémie, de portée nationale et de caractère diversifié et agile.

Pour les dernières mises à jour, veuillez consulter la page : Renseignements à l'intention des employés du gouvernement du Canada : maladie à coronavirus (COVID-19) - Canada.ca.

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média): Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.tbs-sct.gc.ca