OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor, a présenté les prochaines étapes pour réduire l'empreinte carbone du gouvernement et écologiser les activités gouvernementales.

Dans le cadre de son engagement continu envers la durabilité et la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans l'élimination du carbone. Le gouvernement lance maintenant une demande de renseignements pour consulter l'industrie sur les options d'approvisionnement en services d'élimination du dioxyde de carbone. Après avoir consulté l'industrie, le gouvernement lancera un processus d'approvisionnement concurrentiel afin de sélectionner les fournisseurs de services d'élimination du carbone.

Les technologies d'élimination du carbone sont des innovations de pointe. Le Canada est bien placé pour tirer parti de son expertise mondialement reconnue, de ses nombreuses ressources géologiques favorables au stockage du dioxyde de carbone et de ses entreprises novatrices de premier plan afin de faire croître le secteur de la gestion du carbone. Cette demande de renseignements renforce l'engagement du Canada en faveur de l'action climatique et invite les parties prenantes à contribuer aux prochaines étapes qui permettront de favoriser l'élimination du carbone à plus grande échelle. Cet investissement contribuera à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada, ainsi qu'à une croissance économique propre et à la compétitivité du pays.

Le gouvernement a déjà réalisé des progrès considérables dans l'écologisation de ses activités, ayant dépassé son objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de ses installations et de son parc de véhicules ordinaires, un an avant la date initiale prévue. Pour l'exercice 2023-2024, le gouvernement du Canada a réduit ces émissions de 42 % par rapport aux niveaux de 2005-2006. L'objectif est de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050 en réduisant autant que possible les émissions de GES et en compensant les émissions dans les secteurs les plus difficiles à décarboniser, comme les émissions des avions et des navires, par l'élimination permanente du carbone.

« Les changements climatiques sont la responsabilité de tout le monde, et le gouvernement joue son rôle. Nous faisons appel à l'industrie de l'élimination du carbone pour nous aider à accélérer notre travail en vue de lutter contre les changements climatiques et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En investissant dans les technologies vertes, nous encourageons l'innovation, créons des emplois de qualité et ouvrons la voie à de nouvelles possibilités économiques et environnementales pour la population et les entreprises canadiennes. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor

« Les mesures d'efficacité énergétique permettent aux contribuables canadiens et canadiennes de réaliser des économies au moyen d'opérations gouvernementales plus efficaces. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour améliorer ses opérations et réduire la pollution en adoptant des technologies à faible taux de pollution et économiques dans ses bâtiments, ses propriétés et ses parcs de véhicules. La mise à jour d'aujourd'hui sur les approvisionnements reflète la nouvelle Stratégie pour un gouvernement vert du Canada, laquelle améliore l'adaptation aux changements climatiques tout en augmentant l'efficacité des ministères fédéraux et des sociétés d'État. Nous prenons collectivement des mesures pour bâtir un avenir plus durable et plus rentable pour la population canadienne d'aujourd'hui et pour les générations de demain. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

L'élimination du dioxyde de carbone (EDC) désigne les activités humaines qui éliminent le dioxyde de carbone de l'atmosphère (par exemple le captage direct dans l'air ou la minéralisation améliorée du carbone) et le stockent durablement dans des réservoirs naturels ou dans des produits à longue durée de vie





La Stratégie pour un gouvernement vert est un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les principaux ministères et organismes du gouvernement et qui soutiennent l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Dans la Stratégie, le gouvernement s'engage à réduire ses émissions opérationnelles le plus près possible de zéro, puis à compenser les émissions restantes par l'élimination d'une quantité équivalente de dioxyde de carbone.





En octobre 2024, le gouvernement a annoncé qu'il réservait au moins 10 millions de dollars du Programme d'approvisionnement de combustibles à faible teneur en carbone pour l'achat de dispositifs d'élimination du dioxyde de carbone d'ici 2030 - 2031.





en carbone pour l'achat de dispositifs d'élimination du dioxyde de carbone d'ici 2030 - 2031. Le Programme d'approvisionnement de combustibles à faible teneur en carbone est une initiative de 134,9 millions de dollars sur 8 ans qui vise à réduire les émissions provenant des activités aériennes et maritimes essentielles du gouvernement fédéral.

