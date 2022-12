OTTAWA, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a déposé au Parlement le rapport du gouvernement sur l'examen de l'accès à l'information :

« L'accès à l'information est essentiel à notre démocratie et doit refléter les attentes de tous les citoyens et citoyennes en matière d'information accessible, opportune et fiable.

Compte tenu de l'importance de cet examen, le gouvernement a mené de vastes consultations auprès de la population canadienne, des peuples autochtones, des experts et des principaux intervenants. Leurs points de vue aideront à définir les prochaines étapes.

Le rapport met en évidence les principaux domaines à privilégier pour améliorer les services aux Canadiens et aux Canadiennes, accroître la confiance et la transparence dans les institutions et faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Il servira de base à d'autres travaux qui nous aideront à créer un régime d'accès à l'information plus solide, plus robuste et plus fiable pour l'ensemble de la population canadienne.

Nous sommes déterminés à améliorer l'accès à l'information en nous appuyant sur les premières réformes législatives de la Loi en plus de 30 ans avec l'entrée en vigueur du projet de loi C-58. J'accueille avec plaisir les opinions du Parlement sur la voie à suivre. »

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias) : Monica Granados, Attachée de presse, Cabinet de la présidente, Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-551-6020; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Ligne sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Appareil téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]