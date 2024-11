OTTAWA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Chaque année, la présidente du Conseil du Trésor dépose le Budget principal des dépenses et le Budget supplémentaire des dépenses, qui décrivent les dépenses gouvernementales proposées pour financer les programmes et les services sur lesquels les Canadiens et les Canadiennes comptent.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2024-2025 à la Chambre des communes.

En déposant ce budget supplémentaire des dépenses, la présidente du Conseil du Trésor demande l'approbation par le Parlement de 21,6 milliards de dollars en dépenses proposées pour 79 organisations fédérales en vue d'appuyer les priorités qui importent aux Canadiens et Canadiennes. Ces dépenses proposées comprennent 742, 5 millions de dollars pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement, notamment pour le Programme de prêts pour la construction d'appartements, le Fonds pour le logement abordable et le Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces programmes permettent de remédier à la pénurie de logements, de développer l'infrastructure et de rationaliser les processus de construction. Un financement est également réservé pour la mise en œuvre du tout premier Programme national d'alimentation scolaire, qui permettra de fournir des repas à un maximum de 400 000 enfants supplémentaires chaque année.

Alors que le gouvernement continue de soutenir les jeunes du pays, le présent budget supplémentaire des dépenses propose également 12 millions de dollars pour les jeunes du monde de l'entrepreneuriat par le biais de Futurpreneur Canada, et 15 millions de dollars pour permettre aux étudiants et étudiantes et au personnel enseignant du pays d'avoir accès à des possibilités de formation en codage et en compétences numériques par l'entremise du programme CodeCan. En outre, les dépenses proposées comprennent le financement du Régime canadien de soins dentaires, auquel ont déjà eu accès 2,7 millions de personnes dans l'ensemble du pays.

Le gouvernement s'est engagé à effectuer des dépenses efficaces et prudentes, et grâce aux documents du budget des dépenses, les Canadiens et les Canadiennes reçoivent des informations clés sur les dépenses prévues approuvées par le Parlement, afin d'assurer la transparence et la responsabilité.

« Notre gouvernement s'est engagé à dépenser l'argent des contribuables de manière transparente, efficace et prudente. Comme le montre le budget supplémentaire des dépenses (B), nous agissons dans l'intérêt des Canadiens et Canadiennes, aujourd'hui et dans l'avenir. Qu'il s'agisse de la construction de nouveaux logements, des soins dentaires, du Programme national d'alimentation scolaire ou des programmes qui soutiennent l'avenir des jeunes du Canada, nous investirons toujours dans les priorités qui comptent le plus pour les Canadiens et les Canadiennes. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

Ensemble, le Budget principal des dépenses 2024-2025, le Budget supplémentaire (A) et le Budget supplémentaire (B) portent le total des dépenses estimées pour 2024-2025 à 224,4 milliards de dollars en dépenses votées et à 262,3 milliards de dollars en dépenses législatives, déjà autorisées au moyen de lois existantes, pour un total de 486,7 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues pour la prestation de programmes et de services aux Canadiens et aux Canadiennes.

Les dépenses proposées pour la Remise canadienne sur le carbone comprennent 2,6 milliards de dollars pour les petites entreprises et 307 millions de dollars pour les personnes.

Le budget supplémentaire des dépenses reflète les besoins de dépenses qui n'avaient pas encore été identifiés dans le budget principal des dépenses et peut comprendre de nouvelles dépenses annoncées dans le budget fédéral.

