TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC est fière d'annoncer que la présidente de son conseil d'administration, Kate Stevenson, et une leader émergente, Meghan Hillstrom, ont été nommées dans la liste des 100 femmes les plus influentes du Canada pour 2025 du Women's Executive Network (WXN), en reconnaissance de leur leadership et de leur influence dans le monde des affaires canadien.

Kate Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC, est reconnue dans la catégorie Conseil d'administration. En tant que représentante des pratiques exemplaires de gouvernance et première femme à présider le conseil d'administration de la Banque CIBC, elle a renforcé l'engagement des actionnaires, favorisé une plus grande inclusion au sein du conseil et mené le conseil à travers un processus harmonieux de relève du chef de la direction.

« Le leadership de Kate a établi une nouvelle norme en matière de gouvernance et d'inclusion à la CIBC. Sa vision et son engagement ont eu des répercussions durables sur notre conseil d'administration et notre organisation », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC.

Meghan Hillstrom, première directrice, Relations avec les employés et relations de travail, est récompensée dans la catégorie « Leaders émergents ». Elle a transformé l'approche de la CIBC en matière de relations avec les employés en mettant en place une fonction mondiale complète et en mettant en œuvre un cadre solide de gestion des plaintes. Le leadership de Meghan a renforcé la responsabilité sur le lieu de travail, favorisé l'inclusion et l'équité, et fait d'elle une conseillère de confiance pour les questions les plus sensibles de la banque.

« Meghan incarne la nouvelle génération de leadership de la CIBC. Son dévouement à la création d'un lieu de travail inclusif inspire ses collègues dans toute la banque et renforce notre culture axée sur les objectifs », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Ressources humaines, culture et marque, Banque CIBC.

Elles rejoignent un groupe distingué de leaders de la CIBC qui ont déjà été reconnus par WXN ou qui sont membres du WXN Hall of Fame, notamment Christina Kramer, Jaimie Lickers, l'honorable Lisa Raitt, Susan Rimmer et Sandy Sharman.

La reconnaissance WXN Canada's Most Powerful Women : Top 100 Awards récompense des femmes leaders exceptionnelles dans les secteurs privé, public et à but non lucratif. Les lauréates sont sélectionnées par le Conseil de la diversité du Canada de WXN dans treize catégories. La liste complète des lauréates se trouve sur le site Web du Women's Executive Network (en anglais seulement).

En tant que partenaire de longue date de WXN, la CIBC reste déterminée à favoriser un environnement inclusif où les femmes peuvent s'épanouir et occuper des postes de direction à tous les niveaux.

