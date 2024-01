OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a le privilège d'annoncer que Son Excellence Zuzana Čaputová, présidente de la République slovaque, et M. Juraj Rizman effectueront une visite d'État au Canada du 29 janvier au 1er février 2024.

Des personnalités officielles et des dirigeants de 28 entreprises des secteurs de l'énergie durable et des technologies numériques feront également partie de la délégation slovaque.

Pendant leur séjour au Canada, la présidente Čaputová et M. Rizman participeront à des activités à Ottawa et à Toronto dans le but de resserrer les liens étroits qui unissent le Canada et la République slovaque. La visite sera axée sur la défense de l'ordre international fondé sur des règles, le soutien aux modèles énergétiques durables, la réponse aux préoccupations climatiques, le renforcement de la résilience de nos démocraties, par exemple l'État de droit, ainsi que le renforcement du pouvoir d'action des femmes et l'amélioration de la sécurité du cyberespace.

Les visites d'État permettent de renforcer les partenariats internationaux, de faire progresser les intérêts communs et de soutenir les grands objectifs diplomatiques du Canada.

Un programme détaillé des activités et des événements auxquels la gouverneure générale doit participer en compagnie de la présidente sera publié ultérieurement.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Affaires mondiales Canada, [email protected]