OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, effectuera une visite au Canada du 6 au 8 mars 2023. Sa visite comprendra des arrêts à Ottawa, en Ontario, ainsi qu'à Kingston, en Ontario.

Au cours de cette visite, le premier ministre Trudeau et la présidente von der Leyen consolideront les relations transatlantiques étroites et durables entre le Canada et l'Union européenne (UE) et feront progresser des priorités communes. Ils entendent notamment continuer de travailler ensemble pour promouvoir l'énergie et les technologies propres, créer de bons emplois pour la classe moyenne et stimuler une croissance économique centrée sur le mieux-être de tous, entre autres par le biais de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE et de l'Accord de partenariat stratégique (APS) entre le Canada et l'UE. Les dirigeants continueront également de collaborer en vue de maintenir la solidarité et le soutien à l'égard de l'Ukraine, pendant que la population ukrainienne continue de se défendre courageusement contre l'invasion à grande échelle, illégale et injustifiable menée par la Russie.

Le 7 mars, le premier ministre et la présidente se rendront à Kingston, où ils tiendront une réunion bilatérale. Ils exploreront des moyens de stimuler davantage le commerce, l'investissement et la coopération dans le cadre de l'AECG, des éléments essentiels pour bâtir des économies solides et créer de bons emplois, tout en respectant leur engagement commun à lutter contre les changements climatiques. Les dirigeants discuteront également de l'agression soutenue de la Russie contre l'Ukraine et de ses conséquences dans le monde. Ils discuteront des efforts du Canada et de l'UE pour faire respecter la primauté du droit, encourager davantage la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de la personne, et promouvoir l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes dans le monde.

Pendant leur passage à Kingston, les dirigeants visiteront la base des Forces canadiennes pour rencontrer le personnel des Forces armées canadiennes qui a été déployé en Europe centrale et en Europe de l'Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE afin de soutenir les efforts humanitaires destinés aux réfugiés ukrainiens par l'intermédiaire de la Force opérationnelle déployée en Pologne.

À la suite de leur rencontre bilatérale, le premier ministre Trudeau et la présidente von der Leyen souligneront leur collaboration dans le dossier des minéraux critiques, qui sont les pierres angulaires de l'économie propre et numérique. Ils discuteront également de la capacité du Canada d'être un fournisseur fiable dans une économie carboneutre. En outre, ils visiteront une entreprise canadienne innovatrice du domaine des technologies propres.

Après leur visite à Kingston, les dirigeants retourneront à Ottawa, où la présidente von der Leyen, en tant que première femme présidente de la Commission européenne, s'adressera au Parlement dans la Chambre des communes pour souligner les liens uniques entre nos pays et pour marquer la Journée internationale des femmes qui se tiendra le lendemain, soit le 8 mars.

Enfin, le premier ministre Trudeau donnera une réception à l'intention de chefs d'entreprise et d'industrie canadiens et européens afin de les encourager à profiter des conditions d'investissement crées par l'AECG et à contribuer au renforcement des chaînes d'approvisionnement transatlantiques.

« Le Canada et l'Union européenne entretiennent depuis longtemps une relation ancrée dans des valeurs communes, des liens étroits entre nos populations et une tradition d'amitié et de proche coopération. J'ai hâte d'accueillir la présidente von der Leyen au Canada afin de resserrer encore davantage nos liens bilatéraux et de poursuivre nos efforts visant à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à bâtir une économie centrée sur le mieux-être de tout le monde, des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agit de la première visite officielle de la présidente von der Leyen au Canada.

La plus récente rencontre entre le premier ministre Trudeau et la présidente von der Leyen a eu lieu le 21 septembre 2022, en marge de la 77 e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York .

session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à . La relation entre le Canada et l'Union européenne, qui remonte à 1959, est la plus ancienne relation officielle de l'UE avec un pays industrialisé.

la plus ancienne relation officielle de l'UE avec un pays industrialisé. L'UE est le plus vaste bloc commercial du monde. En 2022, le Canada et l'UE ont marqué le cinquième anniversaire de l'application provisoire de l'Accord de partenariat stratégique (APS) Canada-UE et de l'Accord économique et commercial global (AECG) Canada-UE, qui créent des opportunités pour les entreprises et de bons emplois pour les travailleurs de la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. En 2021, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'UE s'élevait à 100 milliards de dollars (67,5 milliards d'euros), ce qui constitue soit une augmentation de plus de 33 % depuis l'application provisoire de l'AECG en 2017.

L'Union européenne constitue le deuxième marché d'exportation du Canada dans le secteur des biens environnementaux (à l'exclusion des déchets et déchets de ferraille). Les exportations canadiennes de biens environnementaux vers l'Union européenne ont en fait presque doublé entre 2016 et 2021.

2021. Le partenariat stratégique entre le Canada et l'Union européenne sur les matières premières, qui a été signé en 2021, est axé sur le renforcement de la sécurité et de la durabilité du commerce et des investissements; de l'intégration des chaînes de valeur des matières premières; de la collaboration en matière de science, de technologie et d'innovation; ainsi que des critères et normes environnementaux, sociaux et de gouvernance.

axé sur le renforcement de la sécurité et de la durabilité du commerce et des investissements; de l'intégration des chaînes de valeur des matières premières; de la collaboration en matière de science, de technologie et d'innovation; ainsi que des critères et normes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les minéraux critiques tels que le nickel et le lithium sont des éléments clés dans la composition, par exemple, des batteries qui propulsent les véhicules électriques ou des aimants permanents essentiels aux éoliennes et aux téléphones cellulaires.

Lancée en décembre 2022, la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques favorisera l'approvisionnement en minéraux critiques obtenus de façon responsable et appuiera la création de chaînes de valeur nationales et mondiales pour une économie verte et numérique. La stratégie est dotée d'une enveloppe pouvant s'élever à 3,8 milliards de dollars en soutien fédéral. Les fonds proposés visent une diversité d'activités industrielles de la chaîne de valeur des minéraux critiques, de la géoscience et de l'exploration au traitement des minéraux, à la fabrication et au recyclage, en passant par la recherche, le développement et le déploiement de technologies.

