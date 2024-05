GRAND SUDBURY, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Wyloo a conclu un protocole d'entente avec la Ville du Grand Sudbury pour obtenir un terrain sur lequel bâtir une usine de traitement en aval de matériaux servant à la fabrication de batteries. Cette nouvelle usine comblera un manque important dans la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques en créant la première solution intégrée « de la mine à l'usine » pour le traitement de matériaux actifs précurseurs de cathodes (MAPC) au Canada.

Le directeur général de Wyloo Canada, Kristan Straub, affirme que cette usine fournira l'élément manquant pour que le Canada puisse réaliser son aspiration de développer sa propre chaîne d'approvisionnement de batteries de véhicules électriques en produisant des MAPC à faible empreinte carbone, comme le sulfate de nickel et d'autres matériaux à forte teneur en nickel, qui sont des ingrédients essentiels à la fabrication de batteries de véhicules électriques.

« En réponse à la demande mondiale pour les véhicules électriques et d'autres technologies vertes, le Canada a investi jusqu'à présent plus de 40 milliards de dollars en vue de faire du Canada un pôle international de l'industrie des véhicules électriques à batterie. Nous applaudissons ces investissements, mais ils ont mis en lumière le manque d'un élément important dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine des VEB, à savoir la capacité de convertir les minerais en produits chimiques utiles à la fabrication de batteries », dit Kristan Straub.

« L'urgence de renforcer les capacités pour le traitement de métaux en Amérique du Nord, en particulier le nickel, est plus évidente que jamais. Notre usine sera la pièce manquante qui apportera la capacité de traiter les matériaux qui entrent dans la fabrication de batteries ici même à Sudbury. »

L'usine sera approvisionnée en nickel par la future mine Eagle's Nest de Wyloo dans la région nord-ontarienne du Cercle de feu et par des fournisseurs tiers de matières premières et de matières recyclées nickélifères.

« Ancrée par la mine Eagle's Nest et avec l'apport de matériaux de fournisseurs tiers nord-américains, l'usine que nous bâtirons pourra fournir 50 pour cent de la demande de nickel qui découle des investissements annoncés dans le domaine des véhicules électriques », dit Kristan Straub.

« Nous nous engageons à fournir du nickel propre et de haute qualité produit de façon responsable depuis l'extraction jusqu'au traitement. Grâce à cet engagement, le Canada, qui est reconnu pour ses normes environnementales inégalées et ses pratiques durables, pourra devenir un leader de l'investissement local dans le domaine du traitement en aval des métaux critiques en créant une chaîne d'approvisionnement stable et éthique qui lui évitera d'avoir à se fier aux importations. »

« Je tiens à remercier la Ville du Grand Sudbury pour sa vision promotrice de l'industrie locale et à reconnaître le soutien des Premières Nations d'Atikameksheng Anishnawbek et de Wahnapitae avec lesquelles nous prévoyons de collaborer au développement de ce projet. »

Citations des Premières Nations d'Atikameksheng Anishnawbek et de Wahnapitae

« Nous avons hâte de poursuivre cette conversation et de développer un partenariat avec Wyloo pour ce projet », dit le gimaa d'Atikameksheng Anishnawbeck, Craig Nootchtai. « En travaillant ensemble, nous pourrons nous assurer que nos traditions et notre culture sont intégrées au développement économique des territoires. »

« C'est vital pour nos communautés de faire partie de ces conversations », dit le chef de la Première Nation de Wahnapitae, Larry Roque. « Le partenariat à développer dans le cadre de ce projet illustrera ce qu'il faut aussi faire pour d'autres Premières Nations et d'autres entreprises privées. »

Le Grand Sudbury a été choisi comme l'emplacement de l'usine en raison de son leadership international dans le secteur minier, de son rôle à l'avant-garde de l'adoption de technologies propres et de son engagement envers la réconciliation avec les communautés des Premières Nations.

Citation de la Ville du Grand Sudbury

Le Grand Sudbury a les terrains, les talents et les ressources qu'il faut pour assurer l'avenir de l'industrie minière et de la technologie des VEB, comme en témoigne la décision de Wyloo qui choisit notre communauté pour y fonder la première usine canadienne de son genre », dit le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre.

« La richesse de notre histoire minière, de nos efforts de décarbonation et de nos pratiques minières durables nous distingue et nous a bien préparés à soutenir et à propulser l'innovation. Nous sommes un pôle minier international qui investit dans l'avenir et nous avons hâte de travailler avec Wyloo et nos partenaires autochtones locaux à l'avancement de ce projet. »

Citation du gouvernement de l' Ontario

L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, affirme : « Les richesses minérales de l'Ontario nous distinguent en tant que destination mondiale pour la production de véhicules électriques et de leurs batteries. Nous félicitons Wyloo d'avoir conclu ce protocole d'entente avec la Ville du Grand Sudbury pour la construction de la première usine canadienne de traitement en aval des métaux nécessaires à la production de batteries, qui vient ajouter un maillon essentiel à la chaîne d'approvisionnement de bout en bout et pleinement intégrée de l'Ontario pour l'industrie des véhicules électriques. »

« Je compte sur le soutien continu des gouvernements de l'Ontario et du Canada pour expédier le travail qui mènera jusqu'à l'étape de la production, afin de créer une chaîne d'approvisionnement véritablement nord-américaine pour les véhicules électriques qui s'étend de l'extraction des matières premières à la fabrication des batteries. »

Wyloo mène actuellement une étude de délimitation de l'étendue du projet et prévoit de construire l'usine une fois que sa mine Eagle's Nest envisagée aura été construite. La construction de la mine est censée débuter en 2027.

Wyloo et la Ville du Grand Sudbury s'engagent au dialogue avec les intervenants, notamment les communautés autochtones, afin de chercher et de cerner des possibilités de partenariats pour assurer le partage des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que d'autres possibilités de collaboration.

Wyloo est une société privée détenue par Tattarang, le groupe d'investissement privé d'Andrew et Nicola Forrest.

Au sujet de Wyloo

Wyloo est une société privée détenue par Tattarang. Elle fournit les minéraux critiques et les matériaux qu'il faut pour décarboner la planète et elle fait des investissements dans ce domaine. Les activités de Wyloo dans le domaine du nickel comprennent des investissements stratégiques dans trois des gisements à plus forte teneur de nickel dans le monde, à Kambalda en Australie-Occidentale, dans le Cercle de feu du nord de l'Ontario et à Cape Smith au Québec. Wyloo a deux mines de nickel à Kambalda et projette de créer la première usine australienne de traitement de matériaux actifs précurseurs de cathodes (MAPC) à Kwinana en Australie-Occidentale. Wyloo poursuit aussi des projets de développement d'Eagle's Nest, une des meilleures mines du monde pour les minéraux du groupe nickel-cuivre-platine, et de Blackbird, un gisement de chromite de classe mondiale dans le Cercle de feu du nord de l'Ontario, ainsi qu'une usine productrice de matériaux actifs précurseurs de cathodes à Sudbury en Ontario. Dans l'ensemble de ses mines actives et de ses projets de développement, Wyloo poursuit la production de nickel de façon écoresponsable et en partenariat avec les Premières Nations.

Au sujet du Grand Sudbury

Le Grand Sudbury est une ville centrale du nord-est de l'Ontario qui présente un riche mélange de milieux urbains, de banlieues, de zones rurales et d'environnements naturels. Elle s'étend sur 3627 kilomètres carrés, ce qui en fait la plus grande municipalité de l'Ontario et la deuxième du Canada du point de vue de la superficie. Le Grand Sudbury se présente comme une ville lacustre, vu la présence de 330 lacs à l'intérieur des limites de la ville. C'est une communauté multiculturelle et véritablement bilingue et plus de six pour cent des habitants de la Ville sont des autochtones. Le Grand Sudbury est un centre minier d'envergure mondiale et un pôle régional pour les services commerciaux, le tourisme, les soins de santé, les recherches en santé, l'éducation et les services gouvernementaux dans le nord-est de l'Ontario.

Avertissement

Certains énoncés dans ce communiqué sont des énoncés prospectifs ou prévisionnels fondés sur les informations disponibles actuellement. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques et des incertitudes. Des facteurs comme l'évolution de la conjoncture économique en général, les conditions futures du marché, les pertes catastrophiques exceptionnelles, les changements dans les marchés des capitaux et d'autres circonstances peuvent faire en sorte que les événements ou les résultats atteints diffèrent nettement des affirmations des énoncés prospectifs. Wyloo n'atteste pas et ne garantit pas explicitement ou implicitement l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité de ces énoncés. Par conséquent, Wyloo et ses entreprises affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables envers qui que ce soit pour une décision ou une action prise en fonction d'informations et/ou d'énoncés dans le présent communiqué ou des dommages connexes.

