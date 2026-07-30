WEDA, Indonésie, 30 juillet 2026 /CNW/ -- XCMG (SHE : 000425) a organisé une cérémonie d'inauguration pour son site indonésien de fabrication à énergie nouvelle (le « site ») le 27 juillet à l'Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dans la province de Maluku du Nord. Avec la livraison en cours des premiers équipements à énergie nouvelle au partenaire stratégique Tsingshan Holding Group dans l'IWIP, la première usine à énergie nouvelle à l'étranger de XCMG a commencé sa production.

La première usine à énergie nouvelle à l'étranger de XCMG commence sa production en Indonésie

XCMG accélère sa transformation en cinq volets vers un développement haut de gamme, intelligent, vert, mondial et axé sur les services, les opérations mondiales et le développement industriel vert étant deux priorités stratégiques fondamentales. Le lancement de la première usine à énergie nouvelle à l'étranger de XCMG représente une démarche stratégique intégrant ces priorités.

Le site couvre la fabrication d'équipement complet, la R&D localisée adaptée aux conditions d'exploitation et les services locaux, réduisant les délais de livraison et les applications de service dans les secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures et de la logistique des parcs industriels de l'Indonésie.

Tirant parti des capacités locales de fabrication intelligente, le site permet la livraison à grande échelle de machines de construction électriques pour soutenir la transition à faible émission de carbone des industries clés en Indonésie. XCMG met au point un système de circulation des équipements usagés et de réusinage des pièces afin de maximiser l'efficacité des ressources.

La livraison du premier lot d'équipements à énergie nouvelle démontre un modèle collaboratif entre XCMG et l'IWIP qui met en phase la technologie avec les scénarios d'application et la fabrication avec la demande du marché. En s'appuyant sur l'expertise de XCMG dans la fabrication intelligente à énergie nouvelle et sur l'écosystème industriel et les scénarios d'application de l'IWIP, les deux parties ont terminé la construction et lancé la production en un temps réduit. Cette collaboration intersectorielle offre également un nouveau modèle de partenariat mondial entre les entreprises chinoises.

Comptant plus de 30 ans d'expérience en Indonésie, XCMG a mis sur pied un système complet d'affaires et de services localisés comprenant un réseau de points de vente et de service, plus de 100 véhicules de service spécialisés et un système de soutien à l'entretien en trois niveaux, assurant le fonctionnement fiable de plus de 30 000 unités d'équipement XCMG à l'échelle du pays.

La mise en service de l'usine vient compléter la chaîne intégrée de R&D, de production, d'approvisionnement, de vente et de service de XCMG en Indonésie. Les équipements à énergie nouvelle fabriqués localement sont en passe de devenir un pilier du développement de haute qualité des infrastructures vertes dans le pays.

Les employés locaux représentent près de 80% du personnel de XCMG en Indonésie, tandis que le groupe continue de créer des emplois et de développer des talents qualifiés. En 2026, XCMG Machinery figure de nouveau au Fortune China ESG Impact, demeurant la seule entreprise de machines de construction sur cette liste.

SOURCE XCMG Machinery

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