XUZHOU, Chine, le 2 juin 2026 /CNW/ - XCMG a refermé les portes de son 8e Festival international de la clientèle, qui s'est tenu du 19 au 23 mai à Xuzhou, auquel ont participé plus de 2 500 clients et partenaires commerciaux du monde entier. Au cours de l'événement, les commandes signées ont dépassé le milliard USD, établissant un nouveau record pour le Festival international de la clientèle de XCMG et reflétant la reconnaissance mondiale renouvelée pour les produits, technologies et solutions intégrées de XCMG.

XCMG obtient plus d'un milliard de dollars de commandes au huitième Festival international de clientèle et renforce ses partenariats mondiaux (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

« Le développement de XCMG s'est construit sur la confiance à long terme des clients et des partenaires dans le monde entier », déclare Yang Dongsheng, président du conseil de XCMG Group et XCMG Machinery. « XCMG continuera de mettre l'accent sur l'innovation technologique, le développement vert et la transformation intelligente, en collaborant avec des partenaires mondiaux pour faire progresser le développement de haute qualité de l'industrie des machines de construction et offrir une plus grande valeur dans divers marchés et scénarios d'application. »

Ces commandes record couvrent un large éventail de catégories de produits, y compris les machines de levage, les engins de terrassement, les engins miniers, les engins routiers et les nacelles, ce qui témoigne de la diversité du portefeuille de produits et de la clientèle mondiale de XCMG.

Les produits d'énergie verte et d'exploitation minière intelligente ont généré une performance particulièrement élevée, les commandes de la gamme « Qingshan Green » de XCMG (les produits verts et à faible teneur en carbone de XCMG) représentant une part sensiblement plus élevée. Ces résultats reflètent la demande mondiale croissante pour de nouveaux équipements de construction énergétiques, intelligents et à faible émission de carbone, tout en soulignant la compétitivité de XCMG en matière de transformation verte et intelligente.

En tant que plateforme de premier plan reliant XCMG à des clients et partenaires mondiaux, le festival a offert aux participants de différents marchés régionaux l'occasion de mieux comprendre le portefeuille de produits, les capacités technologiques et le support de service de XCMG.

Cette année, le festival a également mis en lumière les solutions intégrées de XCMG pour différents scénarios de construction. Dans huit scénarios d'application, y compris le terrassement intelligent, l'énergie verte, le sauvetage d'urgence et l'agriculture intelligente, XCMG a présenté des solutions conçues pour couvrir de multiples conditions de travail et le cycle de vie complet de l'équipement, offrant aux clients un aperçu plus approfondi grâce à des expériences sur place.

Les avis des clients ont reflété la confiance acquise grâce à une coopération à long terme, ainsi que la reconnaissance de la fiabilité des produits, des mises à niveau technologiques et du soutien localisé de XCMG.

« Les produits de XCMG sont devenus encore plus intelligents depuis ma dernière visite », a déclaré un client habituel.

« Travailler avec XCMG donne l'impression de faire partie d'une famille », a déclaré un client d'Afrique.

Un client d'Arabie saoudite a aussi exprimé l'espoir de se rendre en Chine tous les trois mois à l'avenir.

Avec la participation croissante des clients mondiaux et un niveau sans précédent de commandes, le réseau mondial de partenariats de XCMG continue de s'approfondir et de se développer.

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SOURCE XCMG Machinery

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