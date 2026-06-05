Le partenariat associe l'expertise de XCMG en matière d'équipements agricoles à la technologie de servotransmission de ZF.

FRIEDRICHSHAFEN, Allemagne, 5 juin 2026 /CNW/ - Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG Group) et ZF Friedrichshafen AG (ZF) ont signé un accord de coentreprise à Friedrichshafen, en Allemagne, le 2 juin. Ce partenariat a vocation à fournir des solutions adaptées au marché chinois des machines agricoles et à accélérer l'innovation en matière de technologies agricoles en Chine.

Le groupe XCMG et ZF créent une coentreprise de machines agricoles (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Dans le cadre de cet accord, les parties créeront ZF (Xuzhou) Machinery Co. Ltd, dont le siège sera situé dans la zone de développement économique et technologique de Xuzhou (XETDZ), dans la province de Jiangsu. Cet accord marque une étape importante dans le renforcement du partenariat entre les deux entreprises et l'élargissement de leur collaboration dans le domaine de la technologie des équipements agricoles.

« Le secteur chinois des machines agricoles se tourne vers des équipements plus grands, plus avancés et plus intelligents, tandis que la technologie de servotransmission destinée aux tracteurs et autres équipements agricoles entre dans une phase de croissance critique », a déclaré Yang Dongsheng, Président de XCMG Group et de XCMG Machinery.

« Nous poursuivrons cette collaboration dans le cadre d'une approche ouverte et pragmatique, en nous appuyant sur les atouts de XCMG dans le domaine des machines agricoles haut de gamme et sur l'expertise de ZF dans le domaine de la technologie de servotransmission. Avec ZF, nous souhaitons développer des solutions compétitives au niveau mondial pour le marché des machines agricoles haut de gamme et renforcer l'industrie chinoise des équipements agricoles », a ajouté M. Yang.

ZF (Xuzhou) combinera des normes technologiques mondiales avec des solutions adaptées au marché chinois et se concentrera sur la production de systèmes de servotransmission avancés pour les applications agricoles. Les deux parties prévoient de développer de nouveaux composants et des solutions de systèmes intégrés qui contribueront à moderniser l'industrie chinoise des machines agricoles tout en renforçant sa compétitivité sur les marchés internationaux.

Commentant l'accord, Andreas Moser, membre du Conseil d'administration de ZF, a souligné l'importance stratégique de la Chine pour les plans de croissance à long terme de ZF.

Il a fait remarquer que les quatre décennies et demie d'activités de ZF en Chine reflètent tant son engagement de longue date sur le marché que son investissement dans l'innovation locale. Selon lui, cette nouvelle initiative permettra de développer la production locale de technologies de pointe en matière de transmissions Powershift et de soutenir le développement de la prochaine génération de machines agricoles haute performance.

ZF est une entreprise technologique mondiale qui fournit des produits et des systèmes de mobilité pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux et les applications industrielles. Elle se concentre sur l'amélioration de l'efficacité, la réduction des émissions, l'amélioration des performances environnementales et le renforcement de la sécurité des véhicules. Au-delà des applications automobiles, ZF dessert les secteurs des équipements de construction, des machines agricoles, de l'énergie éolienne, de la propulsion marine et des chemins de fer grâce à ses technologies de transmission, de propulsion et d'essai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2995522/20260605141709_40_170.jpg

SOURCE XCMG Machinery

CONTACT : Semira Zhu, [email protected], +86-15591807120