XUZHOU, Chine, 3 mai 2026 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425) annonce s'être une fois de plus hissé au troisième rang mondial des fabricants d'équipement de construction sur la base du chiffre d'affaires du Yellow Table 2026, publié par International Construction, un magazine du groupe mondial de médias spécialisés dans la construction, KHL Group, avec des ventes d'équipement atteignant environ 14,2 milliards de dollars américains et une part de marché de 5,8 %. En tant qu'entreprise chinoise à la plus haute place du palmarès, XCMG reste le seul fabricant chinois dans le top cinq mondial.

XCMG se hisse au troisième rang mondial du Yellow Table 2026. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

« Le maintien de XCMG parmi les trois plus grands fabricants mondiaux d'équipements de construction témoigne de notre solide présence mondiale et de notre stratégie à long terme », déclare Yang Dongsheng, président du conseil du groupe XCMG et de XCMG Machinery. « Notre solide performance en 2025 marque un nouveau chapitre alors que nous sommes prêts pour approfondir nos collaborations internationales, accélérer la transition vers des machines vertes et intelligentes et offrir une valeur durable à nos partenaires et à l'industrie mondiale. »

Soutenu par son dernier rapport annuel, publié le 28 avril, XCMG a enregistré une forte croissance en 2025, avec un chiffre d'affaires d'exploitation atteignant 100,823 milliards RMB (en hausse de 8,37 % en glissement annuel), et une croissance soutenue jusqu'au premier trimestre de 2026. Au cours des trois premiers mois de 2026, XCMG a enregistré un chiffre d'affaires de 29,791 milliards RMB, ce qui représente une augmentation de 9,26 % en glissement annuel.

Les opérations internationales demeurent le principal moteur de croissance de XCMG. En 2025, le chiffre d'affaires international a bondi de 16,58 % sur un an pour atteindre 48,599 milliards RMB, ce qui représente près de la moitié (48,20 %) du chiffre d'affaires total de l'entreprise, soit une hausse de 3,39 points de pourcentage en glissement annuel. Pendant ce temps, le chiffre d'affaires national est resté stable à 52.224 milliards RMB, ce qui représente une modeste augmentation de 1.70%.

En 2025, XCMG a déclaré un bénéfice net de la société mère de 6,572 milliards RMB (+8,96 % en glissement annuel), tandis que le bénéfice net ajusté de la société mère a atteint 6,550 milliards RMB, ce qui représente une forte hausse de 13,68 % en glissement annuel. Pour le premier trimestre de 2026, la rentabilité est restée stable, avec un bénéfice net et un bénéfice net ajusté atteignant respectivement 2,056 milliards RMB et 2,024 milliards RMB.

XCMG a également déclaré un flux de trésorerie d'exploitation de 14,142 milliards RMB en 2025, en hausse de 148,42 % en glissement annuel. Au premier trimestre de 2026, les flux de trésorerie d'exploitation ont atteint 2,152 milliards RMB, en hausse de 153,12 % en glissement annuel. L'entreprise a déclaré une marge brute de 22,61 %, en hausse de 0,04 point de pourcentage, et un rendement des capitaux propres de 11,00 %, en hausse de 0,63 point de pourcentage.

En 2025, XCMG a maintenu une croissance constante dans ses principales catégories de produits. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation durable a fait grimper les revenus des nouvelles énergies à 13,30 milliards RMB (soit une augmentation de 23,6 % en glissement annuel). En parallèle, les segments traditionnels ont continué à fournir une base solide, avec des engins de terrassement générant 30,131 milliards RMB et des équipements de levage représentant 20,983 milliards RMB. Les segments émergents ont continué de croître de façon constante, la division des machines minières enregistrant des revenus de 9,377 milliards RMB.

XCMG s'engage à renforcer sa présence mondiale en promouvant des équipements écologiques et intelligents et en consolidant un écosystème manufacturier axé sur la transformation numérique et l'IdO industriel. En optimisant continuellement son portefeuille de produits et sa portée de service, l'entreprise assure un soutien de classe mondiale à ses clients et partenaires dans le monde entier.

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SOURCE XCMG Machinery

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