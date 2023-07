Le premier et plus important investissement de la BIC a permis de mettre en place le nouveau système de transport en commun propre à grande échelle

Un service de transport durable entre la station Brossard sur la Rive-Sud de Montréal et la station Gare Centrale au centre-ville débute le 31 juillet

sur la Rive-Sud de Montréal et la station Gare Centrale au centre-ville débute le 31 juillet Dans le cadre de son secteur prioritaire du transport en commun, la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) a investi environ 1,28 milliard de dollars dans le Réseau express métropolitain (REM)

( ) a investi environ dans le (REM) Plus de 34 000 emplois créés pendant toute la phase de construction

Une fois pleinement en service, le REM permettra de réduire les gaz à effet de serre (GES) de 100 000 tonnes par année, soit l'équivalent de 30 000 voitures de moins sur les routes en 24 heures

BROSSARD, QC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Ehren Cory, président-directeur général de la BIC, s'est joint au premier ministre Justin Trudeau, au premier ministre du Québec, François Legault, et à d'autres dignitaires pour l'ouverture officielle de la première phase du service de métro léger automatisé du REM.

La première antenne du REM permettra à plus de 30 000 navetteurs de parcourir chaque jour l'itinéraire de 16,6 km en 18 minutes. Elle traversera le fleuve Saint-Laurent en empruntant le pont Samuel-De Champlain.

Un train électrique automatisé du REM circule sur le pont Samuel-De Champlain. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Le REM facilitera les déplacements dans la région métropolitaine de Montréal et contribuera aux efforts déployés par la ville pour atteindre l'objectif de la carboneutralité d'ici 2050. L'ouverture de la totalité du réseau REM de 67 km est prévue pour 2024, suivie de l'extension vers l'Aéroport international Montréal-Trudeau en 2027.



« Nous sommes fiers de notre investissement dans le REM, l'un des plus importants projets d'infrastructure de transport en commun au Canada, dont l'ouverture initiale permettra de désengorger la ville de Montréal et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'exploitation initiale de notre premier et plus important investissement démontre l'impact de notre travail. Il s'agit de l'un des près de 30 investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada en cours de construction dans l'ensemble du pays. »

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

