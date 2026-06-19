La Première Nation Zagimē Anishinabēk célèbre la pose de la première pierre d'une nouvelle école accueillant des élèves de la maternelle à la 8e année

PREMIÈRE NATION ZAGIMĒ ANISHINABĒK, TERRITOIRE DU TRAITÉ N° 4, SK, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les écoles constituent souvent la pierre angulaire des communautés des Premières Nations; elles offrent aux élèves un lieu sûr où apprendre et s'épanouir, et servent de lieu de rassemblement pour les événements communautaires et les activités culturelles. Le fait d'investir dans les infrastructures éducatives contribue à créer des possibilités pour les générations futures, renforce l'identité culturelle et favorise le bien-être général de la communauté.

Aujourd'hui, le chef et le conseil de la Première Nation Zagimē Anishinabēk, les Aînés, les représentants du secteur de l'éducation, les responsables de Services aux Autochtones Canada (SAC), le Conseil tribal de Yorkton, ainsi que des élèves et des membres de la communauté ont officiellement donné le coup d'envoi de la phase de construction de la nouvelle école de la communauté, qui accueillera les élèves de la maternelle à la 8e année, en participant à une cérémonie de pose de la première pierre.

Services aux Autochtones Canada a contribué plus de 35,9 millions de dollars à la construction de cet établissement scolaire, dont 32,6 millions dans le cadre de son Programme d'immobilisations et d'entretien, et plus de 3,3 millions provenant de l'initiative horizontale de transformation de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones.

La Première Nation Zagimē Anishinabēk a pour vocation de favoriser l'épanouissement scolaire, la préservation culturelle et l'apprentissage tout au long de la vie en intégrant les enseignements traditionnels aux systèmes éducatifs modernes. Une fois achevée, fin 2027, la nouvelle école offrira un milieu d'apprentissage moderne et ancré dans la culture, où les élèves pourront s'épanouir sur le plan scolaire tout en restant en lien avec leur langue, leurs traditions et les valeurs de leur communauté. L'école comprendra également un service de garde et un programme d'aide préscolaire (Head Start), créant ainsi un parcours continu d'apprentissage et de soutien pour les enfants et les familles, de la petite enfance jusqu'à l'école secondaire.

Ce partenariat entre le Canada et la Première Nation Zagimē Anishinabēk témoigne d'un engagement commun à favoriser la réussite scolaire, à préserver la culture et à créer des occasions durables pour les enfants, les familles et les générations futures.

Citations

« Après 152 ans, alors que l'éducation était garantie à notre peuple en vertu du traité n° 4, les enfants de la Première Nation Zagimē Anishinabēk vont enfin pouvoir fréquenter une véritable école. Cette nouvelle école aura un impact durable sur notre communauté grâce à un enseignement dispensé dans un milieu professionnel et sécurisé. Les nouveaux locaux de l'école Nihki Sakahikan (Goose Lake) garantiront un avenir meilleur à nos enfants et à leurs enfants.

Au nom du Conseil et de la communauté, je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite. Nous tenons à saluer les dirigeants qui ont milité pour obtenir ce financement, le personnel qui a participé à la planification, ainsi que nos partenaires de Services aux Autochtones Canada, de Kindrachuk Agrey Architecture, de SAL Engineering Ltd et de Quorex Construction. Nous sommes reconnaissants et impatients que les travaux de construction commencent! »

Cheffe Lynn Acoose

Première Nation Zagimē Anishinabēk

« Aujourd'hui est une étape importante et un jour de fierté pour la Première Nation Zagimē Anishinabēk. Cette cérémonie de pose de la première pierre témoigne de la vision, de la détermination et de l'engagement de la communauté à investir dans ses enfants et les générations futures en offrant un lieu où les élèves peuvent apprendre, s'épanouir et rester en lien avec leur culture et leurs traditions. Félicitations à la cheffe et au conseil tribal, aux Aînés, aux éducateurs, aux familles et à l'ensemble de la communauté Zagimē Anishinabēk pour cette réalisation majeure. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'une des principales caractéristiques de cet établissement scolaire, qui accueille des élèves de la maternelle à la 8 e année, est un service de garde sur place d'une valeur de 3,4 millions de dollars, financée par la Première Nation Zagimē Anishinabēk.

année, est un service de garde sur place d'une valeur de 3,4 millions de dollars, financée par la Première Nation Zagimē Anishinabēk. L'école comprendra un gymnase, une cuisine, une bibliothèque et un centre de ressources, un espace culturel, des salles de réunion, des espaces polyvalents, un laboratoire et des espaces d'apprentissage en plein air axés sur la nature.

La Première Nation Zagimē Anishinabēk est affiliée au Conseil tribal de Yorkton et est située sur le territoire du traité n° 4, près de Grenfell, en Saskatchewan.

Au 31 décembre 2025, SAC avait investi plus de 2,3 milliards de dollars de fonds ciblés pour soutenir 348 projets d'infrastructures scolaires, dont 234 sont achevés. Ces projets bénéficieront à 280 communautés des Premières Nations, desservant environ 46 000 élèves.

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]; Cheffe Lynn Acoose, Première Nation Zagimē Anishinabēk, Portable : 306-451-7106, Bureau : 306-697-2831, [email protected]