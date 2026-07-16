AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Lavack soulignera un soutien plus généreux de l'allocation canadienne pour enfants

WINNIPEG, MB, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Veuillez prendre note que l'honorable Ginette Lavack, députée de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, sera à Winnipeg pour souligner la hausse de l'allocation canadienne pour enfants, laquelle permettra de réduire les dépenses des familles partout au Canada.

Cette annonce est faite au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfants et jeunes).

Une séance photo et un point de presse suivront l'annonce.

Note pour les médias : Pour vous inscrire, veuillez contacter [email protected] en indiquant votre nom et le nom de votre média.

Date : Le 17 juillet 2026

Heure : 10 h (HC)

Lieu : Centre communautaire Windsor, salle de visionnement

99, promenade Springside

Winnipeg, Manitoba

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]