La Première Nation Shawanaga inaugure sa nouvelle usine de traitement de l'eau

PREMIÈRE NATION SHAWANAGA, TERRITOIRE DU TRAITÉ DE ROBINSON HURON, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, la Première Nation Shawanaga a célébré l'achèvement de sa nouvelle usine de traitement de l'eau, une étape importante dans les efforts déployés par la communauté pour améliorer l'accès à une eau potable sûre et propre.

La Première Nation Shawanaga modernise ses infrastructures communautaires d'eau potable grâce à un nouveau système d'approvisionnement en eau centralisé qui desservira 101 foyers et 10 bâtiments communautaires. Alimentée par des puits souterrains, la nouvelle usine de traitement de l'eau utilise plusieurs procédés de traitement pour fournir une eau potable sûre, notamment l'élimination du fer et du manganèse, la désinfection par ultraviolets et la chloration. Ce projet comprenait également une extension du système de distribution d'eau de la communauté.

Ce projet mené par la communauté a bénéficié d'un investissement combiné d'environ 31 millions de dollars, dont plus de 26 millions de dollars provenant de Services aux Autochtones Canada et environ 5 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, mis en œuvre par Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et le gouvernement de l'Ontario.

Le rassemblement d'aujourd'hui rend hommage au leadership, à la vision et à l'engagement de la Première Nation Shawanaga dans l'achèvement d'un projet qui soutiendra la communauté pour les prochaines générations.

Citations

« Les résidents de la Première Nation Shawanaga sont heureux que ce projet, qui a duré 20 ans, ait enfin abouti. La communauté dispose désormais d'un accès à l'eau potable pour l'avenir prévisible. Miigwech Nibi. »

Chef Adam Pawis

Première Nation Shawanaga

« Des projets comme la station de traitement des eaux de Shawanaga visent à soutenir la santé des communautés et à créer d'importantes perspectives pour les générations futures. Cette étape importante n'aurait pas été possible sans le travail assidu des dirigeants communautaires et la force de notre partenariat. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« En renforçant son nouveau système d'approvisionnement en eau et en élargissant l'accès aux services essentiels, la Première Nation Shawanaga jette les bases d'un avenir plus sain et plus résilient. Cet investissement garantira aux membres de la communauté un accès fiable à une eau potable propre et sûre pour les générations à venir. »

L'honorable Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

La Première Nation Shawanaga est une communauté anishinaabe située sur la rive est de la baie Georgienne, en Ontario, qui compte environ 179 personnes vivant dans la réserve.

Un avis d'ébullition de l'eau concernant le système public d'approvisionnement en eau de Shawanaga a été émis en juillet 2024 et est devenu un avis à long terme en juillet 2025. Une fois que l'extension du système de distribution sera achevée, le chef et le conseil pourront décider de lever l'avis concernant la qualité de l'eau potable.

La contribution financière de 5 millions de dollars provenant du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada comprend : 3 750 000 dollars provenant de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada; 916 500 dollars du ministère de l'Infrastructure de l'Ontario; 333 500 dollars provenant de Services aux Autochtones Canada.



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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]