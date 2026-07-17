Augmentation des paiements de l'Allocation canadienne pour enfants en 2026-2027 - Près de 153 000 familles du Manitoba bénéficieront de paiements plus généreux à compter de ce mois-ci

WINNIPEG, MB, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada réduit les coûts pour les familles en renforçant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'Allocation canadienne pour enfants est un paiement mensuel non imposable qui les aide à assumer les coûts liés au fait d'élever des enfants.

Aujourd'hui au Manitoba, au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), Ginette Lavack, députée de Saint-Boniface--St. Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, était heureuse de souligner que le programme continue d'offrir un soutien significatif non imposable aux familles.

À compter de ce mois-ci, l'ACE offrira aux familles jusqu'à 8 157 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Cela représente une augmentation pouvant atteindre 160 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 135 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui aide les familles à gérer leurs dépenses courantes comme l'épicerie, les vêtements et la garde d'enfants. Au Manitoba seulement, l'ACE verse plus de 1,4 milliard de dollars en prestations à environ 153 000 familles chaque année, ce qui aide à réduire les pressions financières et contribue à la stabilité financière des ménages dans toute la province.

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'ACE soutient environ 3,6 millions de familles qui prennent soin de 6 millions d'enfants, ce qui représente environ 30 milliards de dollars en paiements annuels non imposables. L'Allocation canadienne pour enfants a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et de mettre plus d'argent directement dans les poches des parents qui en ont le plus besoin.

Citations

« À compter de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et contribuons à bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

« Les familles font tout ce qu'elles peuvent pour donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie, et elles méritent un soutien sur lequel elles peuvent compter. L'Allocation canadienne pour enfants aide à assumer les coûts quotidiens liés au fait d'élever des enfants, qu'il s'agisse de l'épicerie, des vêtements, des fournitures scolaires ou des services de garde. En augmentant les prestations pour qu'elle suive le rythme de l'inflation, nous aidons les familles de Saint-Boniface--St. Vital et de partout au Canada à relever les défis d'aujourd'hui tout en investissant dans la prochaine génération. »

- Ginette Lavack, députée de Saint-Boniface--St. Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation mensuelle non imposable fondée sur le revenu de l'année précédente. Il offre un soutien aux familles à revenu faible ou moyen qui ont des enfants afin de les aider à assumer le coût d'élever leurs enfants. Au Manitoba, environ 277 790 enfants bénéficient de l'ACE, ce qui contribue à améliorer la sécurité financière des ménages et à investir dans l'avenir de leurs enfants.

Le montant reçu au titre de l'ACE dépend de quelques facteurs clés, y compris le nombre et l'âge des enfants pris en charge ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille ayant un enfant âgé de 5 ans et un enfant âgé de 9 ans dont le revenu familial net rajusté est de 65 000 $ recevra environ 11 430 $ en 2026-2027. Cela représente près de 400 $ de plus que ce qu'ils auraient reçu en 2025-2026.

L'ACE est conçue pour tenir compte du coût de la vie et a été indexée annuellement en fonction de l'inflation depuis 2018, ce qui garantit que les familles reçoivent à la fois un soutien croissant et prévisible sur lequel elles peuvent compter.

L'indexation annuelle entre en vigueur le 1 juillet et coïncide avec le début de l'année de programme pour les paiements, qui s'échelonne du 1 juillet au 30 juin chaque année.

De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé que le DCC a eu les répercussions suivantes : Il a été plus facile pour les mères célibataires à faible revenu de joindre les deux bouts, puisque 85 % des répondants ont indiqué qu'ils auraient beaucoup de difficulté sans l'ACE. Aider les familles à faible revenu à dépenser davantage pour des nécessités comme la nourriture, le logement et les vêtements pour enfants. Réduction du tiers du taux d'insécurité alimentaire grave chez les familles à faible revenu.



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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Aaron Rosenbaum, Conseiller en communications numériques et opérations, Cabinet du secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected], Suivez-nous sur X (Twitter) (https://x.com/EDSC_GC)