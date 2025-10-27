PREMIÈRE NATION OKANESE, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 4, SK, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Première Nation Okanese célèbre l'inauguration de son nouveau centre sur réserve, un espace dynamique axé sur la communauté et dédié au développement de la petite enfance et à la préparation à l'école.

Cette nouvelle installation remplace l'ancien centre d'apprentissage construit en 1976, marquant ainsi un engagement renouvelé envers les plus jeunes membres de la communauté. Conçu à la suite de consultations approfondies avec les membres de la communauté, les dirigeants et les aînés, le bâtiment reflète les valeurs et les traditions de la Première Nation Okanese, en mettant fortement l'accent sur l'apprentissage lié à la terre et le lien culturel. Le centre offre un environnement stimulant en réunissant sous un même toit des espaces dédiés au jeu, à la réflexion tranquille, au bien-être et à l'apprentissage culturel.

Le programme préscolaire autochtone sur réserve offre aux enfants la possibilité de participer à des activités qui éveillent leur curiosité, favorisent leur goût pour l'apprentissage et leur permettent d'acquérir des bases solides en matière de santé, de bien-être et de confiance en soi. Grâce à des liens significatifs avec leur langue, leur culture et leur communauté, les enfants acquièrent les outils essentiels à leur résilience et à leur réussite tout au long de leur vie. Le programme reconnaît et valorise également les parents, les familles et les membres de la communauté en tant que premiers et plus importants enseignants de l'enfant, en veillant à ce que l'apprentissage soit ancré dans les relations, les traditions et le partage des responsabilités.

L'inauguration du centre marque une étape importante vers l'amélioration de l'éducation et des soins de la petite enfance pour les enfants et les jeunes de la communauté.

Citations

« Nos enfants nous donnent la vie et l'espoir. Ils sont de magnifiques cadeaux du Créateur, si sacrés qu'ils doivent être chéris et protégés. Avec les conseils et le soutien de nos aînés et de notre peuple, la famille Okanese, nous sommes très fiers et enthousiastes à l'idée d'inaugurer notre bâtiment destiné à la petite enfance. L'avenir est assuré et notre nation est reconnaissante et honorée de disposer de cette installation exceptionnelle. Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à Services aux Autochtones Canada - Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit, ainsi qu'à notre équipe de gestion de projet, qui ont tous contribué à faire de ce projet une réalité. »

Chef Richard Stonechild

Première Nation Okanese

« Je tiens à remercier sincèrement les aînés, les familles et les membres de la communauté de la Première Nation Okanese dont la vision et les conseils ont façonné ce nouveau centre de la petite enfance. Cet investissement significatif dans l'avenir des enfants de la Première Nation Okanese offre un espace sûr et riche sur le plan culturel où les jeunes apprenants peuvent développer leur confiance, leur curiosité et un fort sentiment d'identité. Ensemble, vous avez créé un lieu où les enfants et les familles peuvent s'épanouir, ancré dans la culture, les liens et l'attention. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada a investi plus de 3,23 millions de dollars pour soutenir la construction du centre d'aide préscolaire autochtone Okanese.

L'installation de plus de 325 mètres carrés comprend les caractéristiques de conception et de construction suivantes : une pointe de flèche, créant le point central de la zone dédiée à la garde d'enfants à l'extrémité sud, qui regroupe les fonctions de garde d'enfants dans un espace appelé « The Great Room » (la grande salle) - un espace multifonctionnel qui comprend des zones sensorielles et de bien-être, des toilettes pour enfants, et qui favorise l'enseignement et les activités cérémonielles grâce à un accès visuel sur l'extérieur; des espaces tels que : hall d'entrée, local à chaussures, trois salles d'eau, zone administrative, cuisine/services alimentaires, services environnementaux, garage fermé, espace de rangement extérieur et zone technique/électrique; des éléments de conception répondant aux normes d'accessibilité sans obstacle et une installation globale construite pour dépasser les normes nationales du code énergétique en matière de construction et d'infrastructure.

Le budget 2021 a annoncé 264 millions de dollars en investissements nouveaux et continus pour réparer, rénover et remplacer les centres autochtones d'éducation et de garde des jeunes enfants et pour offrir des environnements sûrs et sains aux enfants et au personnel autochtones.

