LA PREMIÈRE NATION DE MCDOWELL LAKE, TERRITOIRE DU TRAITÉ NUMÉRO 9, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Lois James, chef de la Première Nation de McDowell Lake, l'honorable Greg Rickford, ministre provincial des Affaires autochtones et l'honorable Mandy Gull-M. Masty, ministre fédérale des Services aux Autochtones, sont fiers d'annoncer la création de la réserve de Mishi Sakahikaniing, une étape historique et attendue depuis longtemps dans les efforts déployés par la communauté pour établir un territoire permanent.

La création de cette nouvelle réserve procure à la Première Nation de McDowell Lake des terres réservées, ce qui constitue une étape essentielle vers le développement communautaire, la revitalisation culturelle et l'autodétermination à long terme. La création de la réserve de Mishi Sakahikaniing reflète la force, la résilience et la détermination des dirigeants communautaires et réaffirme l'engagement commun du gouvernement du Canada et de la province de l'Ontario à l'égard de la réconciliation et du partenariat.

Les terres ont été mises de côté en tant que réserve pour la Première Nation dans le cadre du processus d'ajouts aux réserves et représentent environ 4 536,32 hectares. Cette assise territoriale est maintenant une terre de réserve à l'usage et au profit de la Première Nation de McDowell Lake.

La création de la réserve de Mishi Sakahikaniing témoigne de façon éloquente de la persévérance, de la force et de l'engagement indéfectible de la Première Nation de McDowell Lake. Pendant des années, la communauté a travaillé sans relâche à surmonter les obstacles, à naviguer dans des processus complexes sans jamais perdre de vue son objectif d'assurer une assise territoriale à ses membres. Ce jalon est le résultat de leur vision, de leur résilience et de leur détermination à bâtir un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures. C'est un bel exemple de qui est possible lorsqu'une communauté refuse d'abandonner et lorsque les gouvernements écoutent, appuient et travaillent en partenariat avec elle.

Citations

« La création de la réserve de Mishi Sakahikaniing est un moment fier et attendu depuis longtemps pour notre communauté. De concert avec le conseil de Mishi Sakahikaniing, je tiens à exprimer notre gratitude pour tout ce qui a permis que cela se produise. J'aimerais reconnaître officiellement les dirigeants qui ont marché avant moi. Chacun d'eux a posé une pierre qui constitue le fondement de la réserve de Mishi Sakahikaniing.

Ogimaakaan, chef Magnus James : 1946-1970

Chef Aglaba James : 1970-1990

Chef Albert James. 1990-2002

Chef Eli James. 2002-2015

Chef Vontane Keno. 2015-2019

Chef Mary Lawson. 2019-2023 »

« Miigwetch pour son travail acharné, son dévouement et sa persévérance. Les membres de Mishi Sakahikaniing partagent tous la même vision, la même passion et le même amour pour les terres ancestrales qui sont officiellement reconnues comme étant la réserve de Mishi Sakahikaniing. Cette terre est notre passé, notre présent et notre avenir. Elle porte les visions des ancêtres, la culture et l'histoire de la Nation, ainsi que les promesses des jeunes. Les membres de Mishi Sakahikaniing sont les gardiens de ce pays depuis des temps immémoriaux. Nous assumons cette responsabilité, tout comme les futurs dirigeants. Nous remercions les deux ordres de gouvernement d'avoir collaboré avec nous dans le cadre d'un véritable partenariat. Ensemble, nous bâtirons la Nation de Mishi Sakahikaniing dans un esprit de collaboration, d'unité et de réconciliation.

Miigwetch Gitchi Manitou, sans les conseils de qui cela n'aurait pas été possible. »

Chef Lois James

La Première Nation de McDowell Lake

« La reconnaissance de la réserve de Mishi Sakahikaniing marque un nouveau chapitre pour la Première Nation de McDowell Lake, un chapitre où la communauté peut bâtir et croître selon ses propres conditions. La terre n'est pas seulement le fondement des maisons et des infrastructures, mais aussi de la guérison, de l'identité et de la prospérité. Cette étape importante témoigne du pouvoir du partenariat et du leadership durable du chef James et du conseil. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« L'établissement de cette assise territoriale représente un grand pas en avant pour la communauté, car elle sert de fondement à la croissance, à la culture et aux possibilités. La

terre, c'est plus que la géographie; c'est le cœur de l'identité et de la résilience. Cette réalisation témoigne de la force du partenariat et du dévouement des dirigeants communautaires. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La province de l'Ontario est fière d'appuyer la création de la réserve de Mishi Sakahikaniing et de travailler aux côtés de la Première Nation de McDowell Lake et du gouvernement fédéral afin de promouvoir les possibilités de prospérité et de croissance. Une assise territoriale est essentielle pour bâtir un avenir solide et dynamique. Nous saluons le leadership du chef James et de la communauté pour leur engagement inébranlable à faire en sorte que cette vision devienne réalité. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations de l'Ontario

Faits en bref

La Première Nation de McDowell Lake (Mishi Sakahikaniing) est une petite communauté située dans le nord de l'Ontario, à environ 155 kilomètres au nord-est de Red Lake (Ontario), sur la rive centrale ouest du lac McDowell.

La Première Nation de McDowell Lake a vu le jour au début des années 1940 lorsque des membres d'autres Premières Nations ont déménagé à McDowell Lake pour avoir un meilleur accès aux animaux à fourrure et faire des transactions sur le marché de la fourrure.

En 1991, en vertu de l'entente conclue avec les six nations nishnawbe-aski, des terres devaient être mises de côté pour créer une réserve (assise territoriale) pour la Première Nation de McDowell Lake.

