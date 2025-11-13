LA PREMIÈRE NATION OKANESE, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 4, SK, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La Première Nation Okanese améliore le bien-être de sa communauté grâce à l'inauguration d'une nouvelle usine de traitement de l'eau à la fine pointe de la technologie, qui permettra aux membres de la communauté d'avoir accès à long terme à une eau potable et salubre. Cet investissement visant à renforcer les infrastructures témoigne du leadership et de la collaboration solides de la communauté.

La nouvelle installation est dotée de technologies de filtration et de traitement avancées qui contribueront à fournir une eau potable et salubre aux membres de la communauté. L'usine desservira les infrastructures communautaires clés, notamment l'école et les bâtiments communautaires, ainsi que 52 foyers, dont 29 sont raccordés au réseau de distribution d'eau. Vingt-trois autres foyers ruraux seront alimentés en eau par un service de transport par camion.

La construction de l'usine a débuté en février 2024 et a été financée à hauteur de 11,8 millions de dollars par Services aux Autochtones Canada. Cet investissement comprend la formation de l'opérateur de système d'approvisionnement en eau potable de la communauté au cours des trois prochaines années, afin de garantir l'accès continu à l'eau potable et salubre à la communauté.

« Je tiens à féliciter chaleureusement la Première Nation Okanese pour son leadership et son dévouement dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Nous partageons l'objectif d'offrir des solutions durables axées sur la communauté, et je reste fermement déterminée à soutenir ces investissements importants. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Nos Aînés nous enseignent que l'eau est source de vie et qu'elle est un don sacré du Créateur. Nous sommes très fiers et enthousiastes à l'idée d'inaugurer notre usine de traitement de l'eau ultramoderne. Cette nouvelle installation enrichira toute la communauté de la Première Nation Okanese et profitera à toutes les prochaines générations. »

Chef Richard Stonechild

Première Nation Okanese

« Cette nouvelle usine de traitement de l'eau dans la Première Nation Okanese est un pas concret vers la justice : elle permet aux gens de ne plus avoir à se soucier des avis d'ébullition de l'eau chaque fois qu'ils ouvrent le robinet. Il reste encore beaucoup à faire, mais des investissements comme celui-ci sont une question d'équité et de dignité, et permettent enfin de combler les lacunes de longue date dans les services de base que d'autres communautés considèrent comme acquis. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

Desnethé--Missinippi--Churchill River

Investissements dans la Première Nation Okanese

