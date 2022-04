PREMIÈRE NATION OCEAN MAN, SK, le 28 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la chef Connie Big Eagle de la Première Nation Ocean Man et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'ajout réussi d'Ocean Man à sa réserve. L'ajout à la réserve consiste en une parcelle de terre totalisant 295,98 acres qui permettra à la Première Nation d'élargir son assise territoriale et de créer des possibilités économiques qui profiteront aux membres de la communauté.

Le développement de ce partenariat soutient les possibilités de développement économique autochtone qui contribuent à faire avancer la réconciliation. Les ajouts aux réserves fournissent aux Premières Nations une assise territoriale pour bâtir des communautés plus saines et plus durables et contribuent à la revitalisation régionale, ce qui profite tant à leurs communautés qu'aux municipalités voisines.

La création de réserves génère des possibilités économiques et démontre l'engagement du Canada à respecter les obligations découlant des traités tout en travaillant avec les Premières Nations sur des priorités communes.

Le gouvernement du Canada travaille avec la Première Nation Ocean Man, en tant que partenaires à part entière, pour faire progresser la réconciliation et aider à bâtir un meilleur avenir pour la communauté grâce à la création d'une réserve.

« Félicitations à la chef Connie Big Eagle pour son travail acharné au nom de sa communauté, et à toute la Première Nation Ocean Man pour cette annonce. Les ajouts aux réserves sont un processus qui soutient les communautés des Premières Nations non seulement en ajoutant à leurs terres, mais aussi en améliorant leurs possibilités de développement économique et commercial, en comblant les écarts socio-économiques et en renforçant les communautés. Nous nous réjouissons de continuer à renforcer notre relation de nation à nation - avec la Première Nation Ocean Man et toutes les communautés autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ocean Man a acquis ces terres en 1994. Nous travaillons depuis lors à l'obtention du statut de réserve pour ces terres. Ce fut un long processus de travail avec les dirigeants passés et actuels, nos consultants, notre équipe juridique et, bien sûr, le Canada. Nous anticipons les avantages économiques et sociaux qu'Ocean Man apportera à notre communauté et à nos voisins maintenant que le processus d'ajouts à la réserve est terminé.»

Chef Connie Big Eagle

Faits en bref

Comme l'affirme un accord de représentation et de reconnaissance signé plus tôt cette année, la Première Nation Ocean Man est signataire du Traité no 4 et jouit de droits issus de traités existants et d'une relation conventionnelle continue avec le Canada.

Les ajouts aux réserves et la création de réserves font partie des efforts globaux du gouvernement du Canada pour contribuer à la réconciliation en facilitant l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale et l'autosuffisance des Premières Nations.

En vertu de l'accord de règlement de 1986, le Canada a accepté d'ajouter environ 9 582 acres au territoire de la Première Nation Ocean Man. À ce jour, plus de 4 575 acres ont été ajoutés.

La Première Nation Ocean Man a actuellement 12 propositions actives d'ajouts à la réserve, ce qui représente plus de 11 580 acres de terres à ajouter à l'assise territoriale de la communauté.

