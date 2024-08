COQUITLAM, BC, le 15 août 2024 /CNW/ - Les collectivités du Lower Mainland s'unissent pour achever les travaux d'amélioration contre les inondations au confluent du cours inférieur de la rivière Coquitlam et du fleuve Fraser, grâce à un investissement conjoint de plus de 19,9 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, de la Première nation Kwikwetlem et de la Ville de Coquitlam.

Le député Ron McKinnon, le député provincial Rick Glumac, le conseiller John Peters et le maire Richard Stewart en ont fait l'annonce.

Avec l'élévation du niveau de l'eau et l'augmentation des précipitations liées au changement climatique, les risques d'inondations sont une menace grandissante pour slakəyánc (IR1), le réseau de transport régional, le parc industriel Mayfair à Coquitlam et le parc régional ƛ̓éxətəm. Grâce à ce projet, la Première Nation Kwikwetlem et à la municipalité de Coquitlam amélioreront le réseau de protection contre les inondations existant et de construiront de nouvelles digues. Le projet permettra également de favoriser l'habitat des poissons et d'installer de nouvelles vannes pour le passage de l'eau à certains endroits de la digue afin d'améliorer le système de drainage local et empêcher le reflux.

Citations

« Investir dans les infrastructures d'atténuation des catastrophes est essentiel pour bâtir des collectivités plus résilientes et accroître leur capacité d'adaptation. Les améliorations apportées par la Première Nation Kwikwetlem et Coquitlam aideront les collectivités à s'adapter ensemble aux défis posés par le changement climatique tout en protégeant ce qui compte le plus pour leurs communautés. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

« Les phénomènes météorologiques extrêmes, entre autres responsables des inondations, deviennent de plus en plus fréquents. En Colombie-Britannique, ils menacent les collectivités, les gens et la faune. Dans le cadre du programme conjoint d'atténuation des inondations, nous travaillons avec la Première nation Kwikwetlem et Coquitlam pour protéger nos communautés et nos sites sacrés des menaces liées au climat. Ces améliorations des infrastructures permettront une défense durable contre les inondations et la préservation des habitats des poissons, afin de rendre les lieux plus sûrs à la fois pour les personnes et pour les écosystèmes. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de l'Adaptation climatique de la C.-B.

« Notre communauté de slakəyánc est confrontée à d'importants risques d'inondation depuis de nombreuses années. Le financement du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada aidera à protéger notre communauté contre les risques croissants d'inondation existants au confluent de la rivière Coquitlam et du fleuve Fraser. Il est essentiel d'investir dans l'adaptation au changement climatique pour protéger notre peuple et les terres dont nous prenons soin depuis des temps immémoriaux. Ce financement nous permettra de travailler en partenariat avec la Ville de Coquitlam afin d'améliorer les infrastructures de protection contre les inondations pour notre nation et la région environnante. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus sûr et plus résilient pour tous. » .

Conseiller John Peters, gestion des urgences, Première Nation Kwikwetlem

« Les municipalités et les Premières Nations sont en première ligne pour faire face aux conséquences du changement climatique et elles sont les premières à constater les effets dévastateurs des inondations sur les communautés de toute la province. La Ville est reconnaissante de la subvention qui soutient nos efforts continus d'atténuation des inondations, entrepris en partenariat étroit avec la Première Nation kʷikʷəƛ̓əm. Nos efforts collectifs de planification et de préparation aux inondations soulignent notre engagement commun à protéger nos communautés et à réduire les risques auxquels elles sont confrontées. »

Richard Stewart, maire de la Ville de Coquitlam

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 11 487 350 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 4 827 684 $, tandis que la contribution de la Première Nation Kwikwetlem 992 966 $ dollars et celle de la Ville de Coquitlam à 2 670 000 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 4 827 684 $, tandis que la contribution de la Première Nation Kwikwetlem 992 966 $ dollars et celle de la Ville de à 2 670 000 $. Ce volet aide à construire des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation au changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 125 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 555 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 390 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement fédéral est conditionnel au respect des obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

