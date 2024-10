PREMIÈRE NATION DE SANDY LAKE, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 5, ON, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La Première Nation de Sandy Lake, avec le soutien financier de Services aux Autochtones Canada, inaugure une nouvelle ère de services de santé modernes dans sa communauté alors que le Centre de santé communautaire de Sandy Lake ouvre ses portes aujourd'hui pour répondre aux besoins en santé de plus de 2 600 résidents vivant dans la réserve de la communauté éloignée et accessible par avion du Nord de l'Ontario. Sur une superficie de plus de 1 765 mètres carrés, l'établissement permettra à un plus grand nombre de résidents de Sandy Lake d'avoir accès aux services de santé dans leur communauté, ce qui réduira les disparités en matière de résultats pour la santé et leur permettra d'obtenir des soins de santé au moment et à l'endroit où ils le souhaitent.

Le gouvernement du Canada et la Première Nation de Sandy Lake améliorent l’accès à des services de santé modernisés grâce à l’ouverture d’un nouveau centre de santé communautaire desservant plus de 2 600 résidents. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

Le Centre de santé communautaire fournit l'espace, les services et la technologie nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la communauté. Remplaçant un centre de santé plus petit et vieillissant et d'anciens locaux destinés aux professionnels de la santé, le nouveau centre réunit les services de santé de la communauté sous un même toit. Il héberge les services de soins de santé primaires, les soins dentaires, les soins de la vue et les services de traitement de la toxicomanie de la communauté. L'immeuble est doté d'une technologie moderne qui soutient ses activités sur place ainsi que de la télémédecine pour offrir des services de santé à distance. Le financement améliorera également l'accès à divers services de soins de santé. La nouvelle construction comprend deux immeubles d'habitation individuels - chacun comptant 10 unités - pour héberger le personnel infirmier et les professionnels de la santé qui visitent la communauté pour fournir des soins.

Services aux Autochtones Canada a fourni plus de 50 millions de dollars pour appuyer ce projet communautaire. Grâce à cet investissement, la communauté est maintenant mieux outillée pour répondre aux besoins des résidents en matière de santé.

« Le Centre de santé communautaire de Sandy Lake nous rassemble à un même endroit où notre culture et nos traditions sont intimement liées aux services médicaux modernes. Le Centre est une nouvelle installation spacieuse qui améliore l'accès aux services de santé pour tous les membres de notre communauté. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont aidé à créer ce nouvel espace qui sera utilisé pour la guérison, le bien-être et le rétablissement. Le Centre de santé sera une pierre angulaire de notre communauté. Il permettra d'améliorer les soins de santé pour les gens d'aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Chef Delores Kakegamic

Première Nation de Sandy Lake

« Aider les Premières Nations à créer des établissements de santé communautaires modernes et adaptés à la culture est une étape importante pour combler l'écart en matière de soins de santé. Félicitations à la Première Nation de Sandy Lake et à l'équipe du projet pour leur travail et leur dévouement qui ont mené à l'ouverture du Centre de santé communautaire de Sandy Lake. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

La Première Nation de Sandy Lake , située dans le territoire visé par le Traité no 5, est une Première Nation éloignée accessible par avion dans le Nord de l' Ontario à environ 222 km au nord-ouest de Red Lake , en Ontario .

, située dans le territoire visé par le Traité no 5, est une Première Nation éloignée accessible par avion dans le l' à environ 222 km au nord-ouest de , en . Le Centre de santé communautaire de Sandy Lake est un établissement moderne de 1 765 mètres carrés dont l'accessibilité améliorée est conçue pour répondre aux besoins de fluidité et de fonctionnalité de la prestation des soins de santé. Il comprend : l'installation principale; deux immeubles d'habitation comptant dix unités chacun; un nouveau garage d'entreposage; une génératrice de secours; un système de stockage et de distribution de carburant en vrac.

est un établissement moderne de 1 765 mètres carrés dont l'accessibilité améliorée est conçue pour répondre aux besoins de fluidité et de fonctionnalité de la prestation des soins de santé. Il comprend : Le Centre de santé est conçu pour réduire les effets environnementaux en augmentant l'efficacité énergétique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en utilisant des matériaux durables.

L'ancien centre de santé communautaire et les locaux réservés aux professionnels de la santé seront réaffectés par la communauté pour offrir des programmes et des services administratifs supplémentaires en matière de santé.

