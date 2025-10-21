PREMIÈRE NATION DE RED SUCKER LAKE, TERRITOIRE DU TRAITÉ 5, MB, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations afin d'aider à mettre en place des établissements d'enseignement qui offriront des programmes et des services de qualité et adaptés à la culture des élèves.

Aujourd'hui, la Première Nation de Red Sucker Lake a célébré l'inauguration de sa nouvelle école pour les élèves de la 7e à la 12e année, une étape importante qui marque un changement significatif pour la communauté, qui ne disposait auparavant que d'un seul établissement pour les élèves de la maternelle à la 12e année. L'école d'origine a été soigneusement rénovée pour accueillir les élèves de la maternelle à la 6e année, créant ainsi des espaces dédiés adaptés à chaque tranche d'âge.

Les deux écoles offriront à environ 367 élèves un environnement d'apprentissage dynamique et stimulant qui reflète les valeurs et les traditions de la Première Nation de Red Sucker Lake, tout en jetant les bases de la santé, du bien-être et de la réussite à long terme des élèves.

Services aux Autochtones Canada a investi 89 millions de dollars dans ce projet scolaire, qui comprenait la construction de la nouvelle école et des infrastructures environnantes telles que les routes, les conduites d'eau et d'égouts, la rénovation de l'école existante et 11 nouvelles installations pour loger les enseignants.

Citations

« L'inauguration de cette nouvelle école marque l'aboutissement d'un projet éducatif offrant un environnement d'apprentissage moderne où les élèves de Red Sucker Lake pourront étudier, s'épanouir, jouer et être inspirés pour les générations à venir. Félicitations au chef Samuel Knott, aux conseillers, aux aînés, aux éducateurs et à toute la communauté pour cette remarquable réussite. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Je tiens à féliciter sincèrement le chef Samuel Knott, les aînés, les conseillers ainsi que les élèves et les futurs leaders de la Première Nation de Red Sucker Lake pour cette grande réussite. En tant qu'éducatrice et ancienne élève du système scolaire manitobain, je sais à quel point il est essentiel pour les élèves autochtones de recevoir une éducation qui leur ressemble. Des projets comme cette nouvelle école, qui offrent un espace et un financement pour des programmes en langue crie, sont exactement qu'il faut pour assurer une éducation de qualité enracinée dans la communauté et la culture. J'espère que les élèves de la Première Nation de Red Sucker Lake seront inspirés par la vérité et le pouvoir des récits, comme je le serais en entrant dans l'imposante bibliothèque en forme de tipi.»

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Churchill-Keewatinook Aski

Faits en bref

La nouvelle école, qui accueille des élèves de la 7e à la 12e année, est un établissement accueillant et ultramoderne de 2 811 mètres carrés construit autour d'une bibliothèque centrale impressionnante, qui se caractérise par une imposante charpente en bois en forme de tipi.

La nouvelle école comprend des salles de classe, un gymnase, une cuisine et une cafétéria, une salle d'informatique, une salle d'économie domestique, un atelier de menuiserie, des bureaux administratifs et un espace dédié à l'enseignement de la langue et de la culture cries. Elle dispose également d'installations récréatives extérieures comprenant un terrain de baseball, une piste d'athlétisme et une patinoire.

La construction de la nouvelle école a débuté en juin 2023. La rénovation de l'école existante, achevée en mars 2025, comprenait une refonte complète des systèmes électriques et mécaniques, ainsi que l'ajout de quatre nouvelles salles de classe.

Au 30 juin 2025, SAC avait investi plus de 2,29 milliards de dollars de fonds ciblés pour soutenir 337 projets d'infrastructure liés à l'école, dont 214 sont achevés. Ces projets bénéficieront à 261 communautés des Premières Nations, desservant environ 40 000 élèves.

La Première Nation de Red Sucker Lake est une communauté Anishininew située à plus de 700 kilomètres au nord-est de Winnipeg, qui compte environ 1 200 membres, dont environ 960 vivent dans la réserve.

