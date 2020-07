OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Une infrastructure énergétique fiable est essentielle pour appuyer la croissance et les objectifs à long terme des communautés. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour investir dans une énergie fiable pour s'assurer que les communautés des Premières Nations ont l'infrastructure essentielle dont elles ont besoin.

L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 369 381 dollars pour l'achat et l'installation de deux nouveaux groupes électrogènes diesel pour la Première Nation de Nibinamik. Les deux groupes électrogènes ont été livrés en 2019-2020 à la Première Nation, qui se trouve dans une région éloignée, au moyen de la route d'hiver.

À l'heure actuelle, la Première Nation de Nibinamik dépend d'une centrale diesel pour répondre à ses besoins en électricité. Les deux nouveaux groupes électrogènes remplaceront l'infrastructure vieillissante et assureront un approvisionnement fiable en électricité pour 105 logements dans la communauté, ce qui aura une incidence considérable sur la vie des membres de la communauté.

Une capacité énergétique accrue dans la Première Nation de Nibinamik contribuera à la croissance de la communauté et permettra de créer de meilleures occasions de développement économique et d'appuyer la planification de l'aménagement de nouveaux logements et d'autres infrastructures communautaires.

« Les nouvelles génératrices qui seront installées dans la Première Nation de Nibinamik fourniront une électricité fiable aux maisons de Nibinamik et contribueront à la croissance de la communauté et à la création de meilleures occasions de développement économique. Nous continuerons de travailler avec la communauté à l'élaboration commune de plans d'infrastructure fondés sur les distinctions qui répondront à ses besoins essentiels, y compris une infrastructure d'énergie propre, alors que le Canada se dirige vers un avenir plus propre et plus écologique. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« C'est avec enthousiasme que nous amorçons les travaux nécessaires à la centrale électrique pour répondre aux besoins actuels de notre communauté. Cette modernisation permettra à ma communauté d'avoir accès à une énergie fiable et contribuera à assurer la durabilité de nos besoins en infrastructure. Il est impératif qu'une solution à long terme soit élaborée en collaboration pour garantir la meilleure qualité de vie possible aux générations futures. »

Chef Sheldon Oskineegish

Première Nation de Nibinamik

Le Canada travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour investir dans la construction et la mise à niveau des infrastructures dans les réserves qui appuient le bien-être de leurs résidents. Le projet appuiera la croissance constante de la communauté.

travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour investir dans la construction et la mise à niveau des infrastructures dans les réserves qui appuient le bien-être de leurs résidents. Le projet appuiera la croissance constante de la communauté. En 2019-2020, Services aux Autochtones Canada (SAC) a approuvé, pour Nibinamik, la somme de 900 000 dollars pour l'achat de deux nouveaux groupes électrogènes diesel, dont un de 725 kilowatts et un de 545 kilowatts. La conception détaillée des installations des groupes électrogènes a également été financée dans le cadre du même projet.

Le 2 juin 2020, SAC a approuvé un financement de 1 469 381 de dollars pour la phase de construction du projet afin que les deux nouveaux groupes électrogènes soient installés et raccordés à la centrale diesel. Les travaux devraient commencer immédiatement, l'achèvement du projet étant prévu à l'automne 2020.

Première Nation de Nibinamik (anglais seulement)

