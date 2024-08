PREMIÈRE NATION DE NATOAGANEG, TERRITOIRE TRADITIONNEL ET NON CÉDÉ DES MICMACS, NB, le 1er août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Première Nation de Natoaganeg a procédé à la première pelletée d'un lotissement de 45 logements qui permettra de répondre aux besoins croissants de la communauté en matière de logement.

Le nouveau lotissement représente la phase 2 d'un plan de croissance en cinq (5) phases. Ce projet générera également de bonnes possibilités d'emploi dans la région, grâce à l'engagement d'embaucher au moins 25 % de membres des communautés des Premières Nations de la région comme ouvriers pour contribuer aux travaux de construction.

Services aux Autochtones Canada (SAC) fournit 1,25 million de dollars cette année pour le lotissement et 4,97 millions de dollars au cours des cinq (5) prochaines années en vue d'atteindre les objectifs de la Première Nation de Natoaganeg en matière de logement.

Les gouvernements fédéral et provincial collaborent avec la Première Nation de Natoaganeg pour soutenir le projet quinquennal afin de répondre aux besoins en matière de logement au Nouveau-Brunswick. Le projet est entièrement conçu et sa construction est en cours.

Citations

« Natoaganeg est heureuse de s'associer au gouvernement pour s'attaquer à des priorités comme le logement et l'amélioration des infrastructures dans notre communauté. Ce partenariat est un pas dans la bonne direction, et nous avons hâte de travailler ensemble à nos autres priorités à l'avenir. »

Chef George Ginnish

Première Nation de Natoaganeg

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. En collaboration avec la Première Nation de Natoaganeg, nous faisons un autre pas en avant pour combler les lacunes en matière de logement dans les Premières Nations. Cet investissement appuie aussi concrètement l'autodétermination de la communauté, puisque ce projet était dirigé par la communauté. Il appuie les priorités des communautés, car ce sont les Premières Nations qui connaissent le mieux leurs besoins. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Première Nation de Natoaganeg ( Eel Ground ) est une communauté micmaque comptant 581 membres dans la réserve. Elle est située sur la rivière Miramichi , dans le nord du Nouveau-Brunswick, au Canada , et comprend trois réserves, soit Eel Ground #2, Big Hole Tract #8 et Renous #12.

) est une communauté micmaque comptant 581 membres dans la réserve. Elle est située sur la rivière , dans le nord du Nouveau-Brunswick, au , et comprend trois réserves, soit #2, Big Hole Tract #8 et #12. En réponse aux besoins de longue date en matière de logement dans les communautés des Premières Nations, depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi 4,14 milliards de dollars par l'entremise de Services aux Autochtones Canada pour le logement dans les réserves.

Signature d'une entente de développement avec la Première Nation de Natoaganeg

Première Nation de Natoaganeg

Services aux Autochtones Canada : Logement des Premières Nations

